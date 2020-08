O tom, jak jsou fotbalisté Dynama na nedělní šlágr se Slavií nachystáni, informovali představitelé klubu novináře na středeční tiskové besedě.

Letní příprava byla letos atypická, protože ji svěřenci trenéra Davida Horejše zahájili až 20. července, kdy už jindy začínají zápasy o ligové body. Byla tudíž kratší, o to ale intenzivnější. Černobílí sehráli jen čtyři zápasy, z toho tři ale s prvoligovými celky, včetně těch špičkových (Plzeň, Salcburk). „Podmínky pro přípravu jsme měli výborné, a to jak doma, tak na soustředění v Rakousku,“ pochvaloval si trenér Horejš.

V kádru Dynama v létě došlo k velké obměně, ale byť některé odchody se týkaly i základní sestavy (mj. činnost ukončil Tomáš Sivok, z hostování se do Sparty vrátil Filip Havelka, do Jablonce zamířil Ivan Schranz), zajímavá jsou naopak i některá jména posil, hlásících se na Střeleckém ostrově. „Myslím si, že jsme kádr doplnili dobře,“ zdůraznil generální manažer Dynama Martin Vozábal a namátkou jmenoval brankáře Vorla, stopera Králíka, obránce Skovajsu, mladíka Valentu či plzeňskou trojici Šulc, Ekpai a Matějka. „Navíc koukáme ještě pořád jedním okem po dalším doplnění,“ nevyloučil Vozábal ještě příchody dalších hráčů.

Ostatně právě Lukáš Matějka, jenž hájil barvy Dynama už v sezoně 2016/17, dorazil z Plzně na jih Čech na roční hostování až těsně před včerejší tiskovkou. Jde o nadějného útočníka, jemuž se střelecky dařilo v Ústí nad Labem, kde ve II. lize v uplynulém ročníku dal šestnáct gólů. „Podle mě má i na ligu, taky o něj byl v lize i velký zájem a my věříme, že se mu bude dařit také u nás,“ uvedl generální manažer Dynama.

Dynamo jde do ligy s cílem navázat na uplynulou sezonu. „Loni nás všichni pasovali na sestup a my nakonec skončili v základní části sedmí,“ připomněl trenér Horejš, jedním dechem ale dodal, že hned na úvod na ně v neděli čeká nejtěžší možný soupeř: „Všichni se ale na Slavii velice těšíme,“ ujistil.

Na zápas se Slavií dle nařízení vlády je možno stadion na Střeleckém ostrově zaplnit jen do čtvrtiny kapacity, což je 1670 míst. Proto si až do včerejška mohli zájemci kupovat jen permanentky a prodej vstupenek začne až dnes v 9 hodin. „Bude jich jen omezený počet a půjdou do online prodeje,“ informoval PR manažer Dynama Aleš Strouha s tím, že na pokladnách prodej nebude.



ZEMŘEL F. ONDOK

Měsíc před svými 95. narozeninami zemřel František Ondok, poslední pamětník historického postupu Dynama do I. ligy v roce 1947. Ještě před dvěma roky při setkání bývalých hráčů Dynama pro náš list rozebíral naděje svých následovníků: „Nejsem si jistý, zda mužstvo na první ligu opravdu má. Myslím, že by nějací hráči ještě měli přijít,“ říkal – a měl pravdu, Dynamo postoupilo až o rok později…

Poslední rozloučení s ním bude ve čtvrtek ve 14 hod, ve smuteční síni českobudějovického hřbitova U svaté Otýlie.