Víkendový duel se Slováckem ale zřejmě vstoupí do historie: dvacet minut před koncem fotbalisté Dynama v I. lize s favorizovaným soupeřem prohrávali 0:2 a navíc těch dvacet minut dohrávali jen v deseti, přesto třemi góly v oslabení výsledek otočili na konečných 3:2!

V historii už fotbalisté Dynama podobné otočky z 0:2 na 3:2 v závěru zápasů předvedli.„Doma se Žižkovem jsme prohrávali taky 0:2 a v závěru otočili na 3:2,“ vzpomínal trenér David Horejš, jenž v tomto zápase, který se hrál v sezoně 2008/9, byl na hřišti jako hráč. Dle pamětníků podobný obrat se povedl Dynamu v 90. letech proti Brnu. Autor těchto řádek si vybavuje i třígólový obrat z 0:2 na 3:2 ze 60. let doma proti Teplicím, jejichž barvy tenkrát hájil populární Viktor Lavička, jinak dlouholetá opora Dynama.

Ale zpět do současnosti: „Byl to krásný večer a já za něj klukům poděkoval,“ začal trenér Horejš své hodnocení duelu hodně emotivně, načež už věcně konstatoval, že přitom Slovácko hlavně do půle bylo jednoznačně lepší a potvrzovalo, že týden předtím ne náhodou Spartě nasázelo čtyři góly. „My jsne nehráli dobře, prohrávali jsme prakticky všechny osobní souboje. Po půli jsme se zlepšili, pomohla nám i střídání, ale Slovácko i tak zvýšilo své vedení na 2:0 a hru nadále mělo pod kontrolou. Navíc my šli do deseti a posledních dvacet minut dohrávali v oslabení,“ připomněl trenér Horejš vyloučení Jakuba Hory v 67. minutě.

V tu chvíli by na Dynamo nikdo sna ani tu zlámanou grešli nevsadil a je docela možné, že kdyby v tu dobu někdo v aktuálním kurzu Fortuny vsadil výhru Dynama, byl z něj milionář…

Přitom trenér Horejš spíš možná právě přemýšlel, jak za dané situace zápas proti aspirantu na evropské poháry se ctí dohrát… „Ale na to, co se pak na hřišti událo, se tady bude ještě dlouho vzpomínat!“ podtrhl kouč Dynama, dle něhož velkou roli v neskutečném obratu ve skóre měli střídající hráči. „Chtěl bych je velice pochválit, strašně moc tomu pomohli. Ať už Tolno, ať už Vais, ať už Valenta,“ vyjmenoval tři změny v sestavě (Tolno přišel hned po půli, zbylí dva po hodině hry).

Právě Valenta, jeden z té trojice střídajících, dal pár minut po svém příchodu do hry po Čoličově rohu hlavou nádherný gól. „Ten gól nás neskutečně nakopl a pak už to bylo famózní galapředstavení Fortune Basseyho,“ vyzdvihl Horejš dva fantastické úniky nigerijského mladíka a jeho dvě chladnokrevná zakončení. „Toho, že jsme zápas dokázali takovýmto stylem otočit, si nesmírně cením. Proti nám totiž stálo mužstvo, které zcela oprávněně je v tabulce tam, kde je. A které nám minulý týden poslalo vizitku v podobě výhry 4:0 nad Spartou. Našim hráčům za to, co dokázali, patří obrovský kompliment!“

Triumf Dynama navyšuje i to, že trenéři před utkáním museli řešit nečekané potíže se sestavou. „Narostla nám marodka a improvizovat jsme museli především v obraně, kde až na Králika nám vypadli všichni stopeři,“ zmínil Horejš absenci Talovierova, Havla i Nováka (na lavici na stopera byl jen debutant Brabec z dorostu). „My však věřili, že ti kluci, kteří tu šanci dostanou, to prostě zvládnou a já myslím, že to zvládli,“ vyzdvihl Horejš třeba Sladkého, jenž zaskočil na stoperu: „A rozhodně to neodehrál zle.“

Ve hře obrany v prvním poločase, kdy na hřišti Slovácko kralovalo, Horejš ale problém neviděl. „Ten byl úplně jinde, my prostě do zápasu vstoupili, jako že se nemůže nic stát. Prohrávali jsme osobní souboje, chyběl nám důraz, ze soupeře jsme měli přílišný respekt. V tom jsem prostě byl hrubě nespokojen a v kabině o půli tudíž bylo hodně rušno,“ pousmál se trenér Dynama a připomněl už zmíněnou otočku se Žižkovem před třinácti lety. „I tehdy jsme ty tři góly dali za čtvrt hodiny a Petr Benát na 3:2 dal v 90. minutě z penalty, otočit ale duel třemi góly v deseti, navíc proti tak silnému soupeři, to nepamatuji!“

Hrdinou zápasu určitě byl Bassey (ve Sportu dostal za výkon málokdy udělovanou devítku), mužem zápasu ale diváci zvolili brankáře Vojtěcha Vorla. „Druhý gól by dle mě gólman jeho kvalit asi měl chytat, což nic nemění na tom, že byl vynikající a že výrazně mužstvo podržel! Vychytal spoustu věcí, s bravurou zneškodnil Jurečkovu penaltu. A navíc v nastavení a za stavu 3:2 pro nás vytáhl po hlavičce Vecheta na brankové čáře neskutečný zákrok, kdy chytil jasný gól. I proto máme ty nesmírně cenné tři body,“ uzavřel David Horejš.