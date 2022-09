Porážkou nepříjemnou, po zmíněném vítězství s Bohemians možná i nečekanou, nicméně zaslouženou. „Místo toho, aby nás povzbudil výkon a výhra na Bohemce, tak nás to srazilo,“ smutně vrtěl hlavou trenér Jozef Weber a vítězství Boleslavi označil za zcela zasloužené. „My tomu výsledku napomohli svým výkonem, pomalým, prostě nefotbalovým. Přesto v poločase byl stav 0:0, ale hned po přestávce přišel nesmysl v podobě té červené karty. To vývoj zápasu ještě výrazněji překlopilo na stranu Mladé Boleslavi,“ zmínil Weber vyloučení Davida Broukala, jenž za dva fauly viděl během dvou minut dvě žluté karty. „Boleslav tam na přesilovku poslala Matějovského a Škodu a nám nastaly problémy,“ dodal kouč Dynama.

Hlavně druhý Broukalův žlutý zákrok byl dle Webera úplně zbytečný. „Bylo to na naší útočné půlce a v prostoru, který nebyl nijak nebezpečný. Bylo to netaktické a v přemíře snahy, ale Broukal v lize začíná a hůl nad ním nezlomíme. Ale naštvalo mě to, zápas to výrazně ovlivnilo,“ mrzelo Webera.

Pochopení trenér Dynama neměl nejen pro Broukalův „červený“ zákrok, nelíbily se mu ani výkony dalších jeho svěřenců. „Možná si někteří hráči mysleli, že to po výhře na Bohemce půjde samo, ale byli z toho rychle vyléčeni,“ hněval se Jozef Weber.

Ale nelze se divit, přestože oba góly Dynamo dostalo až v oslabení, už předtím se Jihočeši herně trápili. „V naší hře nebyla žádná aktivita, působili jsme zakřiknutým dojmem. Možná, že někteří hráči, když neviděli v sestavě hostí Škodu a Matějovského, tak si vydechli. Jenže velice záhy poznali, že Boleslav má k dispozici řadu jiných dobrých hráčů,“ podtrhl Weber.

Proč Škoda a Matějovský nebyli v základu, se Deník na tiskovce ptal trenéra Pavla Hoftycha: „Záměrem bylo reagovat na vývoj utkání. My věděli, že Mára Matějovský je unavený, v zápasech vždycky jede naplno, podobně jako Milan Škoda. Ale když šli domácí do deseti, potřebovali jsme tam oba dostat. Jejich příchodem se naše hra zkvalitnila. Přišly dva zasloužené góly a taky zasloužené vítězství,“ zářil boleslavský kouč, jenž svého času v lize v roli trenéra vedl i Dynamo.

Ani ve čtvrtém domácím utkání fotbalisté Dynama nedokázali zvítězit, trenéra Webera po prohře s Boleslaví ale mrzela i hra, jakou jeho svěřenci předvedli. „V minulých třech utkáních doma jsme se mohli utěšovat, že jsme měli těžké soupeře. Ty jsme sice opravdu měli, tentokráte si ale nic lakovat narůžovo nemůžeme, náš výkon prostě byl špatný, jsme hodně zklamaní. Ze čtyř zápasů doma žádný nevyhrát, to určitě není lichotivá vizitka. Dneska navíc ani výkon nebyl dobrý. Teď se to sice ve mně ještě vaří, ale musíme si to pořádně rozebrat a v příštích zápasech musí být náš výkon daleko lepší,“ zdůraznil trenér Jozef Weber.

Jenže tím nejbližším soupeřem venku bude v neděli večer v Edenu pražská Slavia! „Víme, jaký soupeř nás čeká, nicméně musíme Boleslav hodit za hlavu a co nejpečlivěji se na zápas se Slavií připravit,“ krčil rameny Weber.

HORA TRÉNOVAL

Zprávy v médiích o údajných neshodách mezi trenérem Jozefem Weberem a záložníkem Jakubem Horou, jenž údajně má odejít do Baníku, byly dle sportovního ředitele Dynama Milana Čadka spíše spekulativní. „Hora nikam neodchází, dnes normálně trénoval,“ sdělil Čadek v pondělí Deníku.