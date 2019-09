Naskočil jste do hry až na poslední čtvrthodinu, přesto jste si výhru jistě vychutnal?

Nebylo snadné vstoupit do rozehraného zápasu, v němž kluci hráli výborně a v tempu. Snad jsme ale ten zápas dotáhli zdárně do konce. Zásluhu na vítězství ale mají hlavně kluci, kteří to odběhali a odmakali celých devadesát minut.

První krok v kvalifikaci je vždy hodně důležitý, těší vás tudíž, že vy jste ho zvládli?

Samozřejmě. Ty tři body jsou skvělým vykročením. Začít kvalifikaci doma vítězně bylo naším cílem. Věřili jsme si, neboť jsme v přípravě na jaře porazili Slovensko, Mexiko i Rusko, a tak jsme do kvalifikace mohli jít s větším klidem. My spolu hrajeme už delší dobu, jádro týmu se nějak zásadně nemění. Podle mě i v zápasech je vidět, že táhneme za jeden provaz.

S Litvou jste vyhráli po zásluze, ale nebyl to až tak jednoduchý zápas.

To určitě ne. Nebyl to žádný přátelák, hraje se o mistrovství Evropy. A v těch zápasech je to patřičně znát, hraje se na doraz.. Proto bylo i tolik žlutých karet.

Teď jste hráčem Budějovic a zápas s Litvou pro vás vlastně byl na domácím stadionu a před svými domácími fanoušky. Vnímal jste to tak?

Určitě to pro mě bylo hodně příjemné, v Budějovicích působím a všechno tady velice dobře znám. I diváci byli výborní a hodně nám v zápase pomohli.

Když už mluvíme o Budějovicích, po několika letech se sem zase vrátila první liga a v ní vás teď v neděli čeká zápas v Ostravě. Jak náročné bude se z reprezentace zase přeorientovat na každodenní klubový režim?

Nás čeká ještě v pondělí večer přátelský zápas s jednadvacítkou ve Francii, takže na klub začnu myslet až potom (česká jednadvacítka ve Francii podlehla 1:3 a Filip Havelka nastoupil v základu – pozn. aut.). Určitě se ale na Baník dobře připravíme.

Ještě předtím, než jste se připojil k reprezentaci, jste porazili v lize Zlín 2:0. Dá se říct, že po třech prohrách už ty tři body byly hodně třeba?

Bylo to hodně důležité vítězství. Neříkám, že jsme se předtím trápili, čekali jsme ale na to vítězství už dost dlouho a bylo už hodně důležité ty tři body urvat. Byli jsme za to hodně rádi a doufám, že by nás to vítězství mohlo nakopnout. V Ostravě nás čeká těžký zápas, ale věřím, že můžeme uspět.



PŔICHÁZÍ DALŠÍ POSILA

Po nečekaném odchodu Lukáše Provoda do pražské Slavie se vedení Dynama povedlo ještě v samém závěru přestupního období dotáhnout příchod ještě jedné významné posily do ofenzivy, kterou je útočník nebo křídelník Dzon Delarge z Konga.

Hráč, který úspěšně působil v Liberci a naposledy hrál v dresu ázerbajdžánského mistra FK Karabach, smlouvu na jihu Čech podepsal do konce roku. „Po podzimu si sedneme a uvidíme, jaká bude panovat oboustranná spokojenost,“ uvedl pro klubový web generální manažer Dynama Martin Vozábal.