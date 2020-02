Nejdřív k tomu gólu, až tolik jich nedáváte, ale tentokráte se vám ta rána skutečně velice vydařila!

Trenéři mě do toho tlačí, abych střílel, tak jsem to zkusil, hezky mi to sedlo a jsem rád, že to takhle padlo.

Prioritou defenzivních záložníků asi není střílet góly, tentokráte jste se ale trefili oba, tři minuty před vámi skóroval i Patrik Čavoš…

Každý hráč je tam od toho, aby odvedl maximum pro tým, a když se nám dvěma povede vstřelit i gól, je to jedině pozitivní.

Vstup do jara se vám povedl, vyhrát nad Mladou Boleslaví 3:0 se hned tak někomu nepodaří.

S tím, že chceme zvítězit, jsme do zápasu šli a jsme rádi, že se nám to povedlo. Věřím, že i diváci si přišli na své.

Vy jste soupeře i přeběhali, což svědčí o tom, že zimní přípravu jste nešidili. Přitom kabinu postihla i chřipková epidemie, vás to minulo?

Asi týden jsem měl problém s kolenem, což vyplynulo z toho, jak jsme trénovali na umělce, ale jinak jsem přípravu absolvoval celou. Je fakt, že byla hodně náročná, jak se ale zápase ukázalo, vyplatilo se to.

Posunuli jste se do první šestky, hodně vás to těší?

Určitě. My chceme hrát co nejvýš a čím déle tam vydržíme, tím líp.

Když jste před začátkem sezony prodlužoval v Dynamu hostování ze Sparty, napadlo vás, že byste v lize po 21. kole mohli mít stejně bodů jako váš mateřský klub?

V hlavě jsem to v té chvíli neměl, ale situace teď taková je, že Spartě se nedaří a nám naopak ano. Já teď hraji za Budějovice, a že máme tolik bodů, mě samozřejmě těší.

V neděli hrajete ve Zlíně, který jste doma porazili 2:0, ale venku to zřejmě budete mít o dost těžší. Věříte si?

Ve Zlíně je to vždycky těžké, je to takový zarputilý tým a jde mu o hodně, je v tabulce dole a potřebuje body. Určitě to tam bude hodně těžké, stejně ale pojedeme s tím, že tam chceme vyhrát.