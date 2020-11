„Z takové spousty příležitostí dáme jen dva góly, to není normální,“ lomil po vítězném zápase rukama trenér Dynama David Horejš, jedním dechem ale pochválil soupeře. „V první řadě bych chtěl poděkovat Táborsku, že jsme zápas mohli odehrát a že sem na přípravu dojelo, když ve středu hrálo mistrovský zápas,“ ocenil.

Zřejmě i z toho důvodu do zápasu Táborsko nastoupilo v notně kombinovaném složení a po většinu času tudíž hosté odehráli na své polovině hřiště. Domácí měli od začátku hru jednoznačně ve své moci a vytvořili si až nevídané množství vyložených šancí. Jen namátkou: 9. min. Mršič po centru Kladrubského zblízka vedle, 15. znovu Mršič z otočky ostře vypálil, gólman Zadražil ale byl pozorný, 19. Mršič potvrdil, že tvrdě vystřelit umí i slabší pravačkou, Zadražil ale vytasil další skvělý zákrok.

Skóre otevřel ve 20. min. Mészároš krásným volejem po centru Mršiče (včera výborného a hrajícího s velkou chutí). „Byla to krásná akce, takových jsme ale v zápase předvedli plno, bohužel jsme je nedokázali využít,“ znovu litoval chabé koncovky svých hráčů trenér Horejš.

Domácí ve 29. min. neproměnili ani penaltu, nařízenou za faul Brabce na Mršiče, exekutor Van Buren trefil jen břevno. Druhý gól na konečných 2:0 přidal až po půli Valenta, jehož ránu za záda bezmocného Pecháčka ještě lehce tečoval stoper Penc.

Hráči Dynama své šance zahazovali i po pauze, navíc i Pecháček, jenž v půli střídal v brance Zadražila, byl výborný! „Máme čtyři kvalitní gólmany, v zimě dvěma z nich dáme možná šanci potvrdit kvality v jiném týmu,“ přemítal trenér Miloslav Brožek, jehož svěřenci odvedli proti favoritu sympatický výkon. „Hráli jsme v neděli a ve středu, tak jsme sáhli do béčka i dorostu. Chtěli jsme ale vyjít Dynamu vstříc,“ vysvětlil hostující kouč.

Dynamo ČB - Táborsko 2:0 (1:0) - Branky: 20. Mészáros, 57. Valenta. Bez karet.Bez diváků. Rozhodčí: Pečenka – Vrchota, Albert. Dynamo ČB: Vorel – Kladrubský, Havel, Králik, Skovajsa – Čavoš, Javorek – Mészáros, Jánošík, Mršič – Van Buren. 2. poločas: Vorel – Čolič, Talovierov, Havel, Novák – Čavoš, Valenta – Ekpai, Brandner, Jánošík (58. Kalousek) – Bassey. Táborsko: Zadražil (46. Pecháček) – Pavlík (60. Icha), Brabec (71. Navrátil), Penc (87. Kotrč), Kadlec (71. Dybala) – Vozihnoj (81. Hájek), Dumrovský (60. Boula), Schramhauser, Provazník (83. Fulei) – Musiol, Římanek (60. Majka).

JAVOREK: ŠANCE SE ZLÍNEM BOLELY VÍC

„Byl to zápas na deset gólů, jenže my dáme jen dva,“ vrtěl hlavou trenér Dynama David Horejš po pátečním přípravném utkání s Táborskem (2:0).



Na neproměňování slibných příležitostí doplatili fotbalisté Dynama ale o víkendu i v lize, kdy prohráli doma se Zlínem 1:2. Zahozené šance mrzely i Petra Javorka, jenž proti Zlínu dal první gól Dynama v letošní lize na domácím hřišti.



Těší ale takový gól, když jste nakonec neuhráli ani bod?

Byl jsem rád, že jsem ten gól dal, vedli jsme 1:0 a v lize vstřelený gól vždycky potěší. Věřil jsem, že ještě nějaký gól přidáme a že ty potřebné tři body získáme.



Jenže jste neuhráli ani bod…

Myslím, že první půli jsme odehráli dobře a zaslouženě jsme vedli 1:0. Měli jsme tam ještě další dobré šance a je velká škoda, že jsme je neproměnili a náskok nenavýšili. Ve druhém poločase jsme se zbytečně zatáhli, a to nás stálo ty body. Takhle hrát nemůžeme.



Myslíte, že svou roli sehrála i ta koronovirová pauza?

Dlouhá ligová přestávka byla znát. Trénovat jsme sice mohli a hodně jsme toho taky naběhali, všichni jsme ale byli hrozně moc natěšeni na to, až se zase začne hrát. Řekl bych, že v první půli bylo vidět, že máme do fotbalu velkou chuť. Tím víc nás mrzí, že jsme v té první půli nedali víc gólů a že jsme v zápase nezískali tři body. Zatímco my venku neprohráli, doma zatím nemáme ani bod, To nás mrzí, musíme to zlomit. Teď se nemůžeme dívat nalevo napravo a každý zápas musíme hrát na vítězství!