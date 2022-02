Sivok, někdejší reprezentant a odchovanec zdejšího fotbalu, totiž uvedl, že smlouvu pro posilu podepsal někdo jiný. Koubek následně zaútočil: "Chybovat v tak zásadních věcech, jako je nepravý podpis na hráčské smlouvě nebo uzavření smlouvy v rozporu s předpisy FAČR, není možné."



A tohle je kámen úrazu. Zřejmě nikdo v Dynamu nepomyslel na to, že praní špinavého prádla na veřejnosti způsobí velké haló. Mezi novináři, u soupeřů. Protože v případě neplatného kontraktu by týmu hrozila kontumace všech utkání, do nichž van Buren nastoupil.

Najednou by svěřenci kouče Horejše neměli 27 bodů, ale jen 8. Spadli by na chvost.

Zamlouvalo by se to hlavně Karviné a Spartě (méně už Slavii).

Koubek proto rychle otočil. „Žádné regule jsme neporušili, Mickova smlouva byla řádně zaregistrována,“ řekl Deníku majitel Dynama Vladimír Koubek a zrod zmíněných spekulací kolem této smlouvy vysvětlil nešťastnou interpretací v tiskové zprávě o platnosti podpisu na této smlouvě. „Za to se Tomáši Sivokovi za klub omlouvám,“ dodal Koubek.

Bude to stačit? To je otázka, na kterou odpoví disciplinární komise.

Koubek bude mít navíc co dělat, aby napravil svou pošramocenou pověst. Kupříkladu uznávaný novinář Luděk Mádl jej nazval klaunem. A na problémy si zadělal i u spojenců ze Slavie, kteří chtěli s jihočeským celkem úzce spolupracovat.

Situaci kolem van Burena totiž pochopitelně řešil sám slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Sparta by v případě kontumace získala dva body navíc, čímž by se rivalovi přiblížila na dohled. „Všechny závazky z této smlouvy o hostování, včetně finančních, jsou řádným způsobem plněny,“ uvedlo Dynamo ve svém oficiálním stanovisku.