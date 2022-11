Havlova gólová hlavička na konci první půle byla ukázková. „Hledám si každý míč, který do vápna soupeře letí. Zatím se mi to docela daří,“ poznamenal šestadvacetiletý stoper na klubovém webu.

O tom, že Havlova rybička skončí gólem, vůbec nepochyboval jeho spoluhráč Jakub Hora: „My víme, co dokáže, že má na hlavě magnet. Bylo jasné, že dá gól,“ říkal po zápase do televizních kamer.

Právě Hora po zmíněném faulu na Havla dal z penalty vítězný gól, faulovaný stoper Dynama ale dohrával se zlomeným nosem. „Hned v neděli jsem šel na rovnání a nos zatím drží,“ usmíval se Havel, jenž se díky svému výkonu proti Brnu dostal do ideální sestavy 15. kola I. ligy podle webu Sport.cz.

A co v sobotu na Spartě? Půjde Havel do zápasu i se zlomeným nosem? „Rovnali mu to a ve středu už byl na tréninku. Samozřejmě se speciální maskou a bude záležet jen na něm, zda utkání zvládne, či ne,“ řekl Deníku trenér Jiří Lerch.