Jakub Hora sám půlrok na jihu Čech hodnotí kladně: „Já věděl, do čeho jdu. V Budějovicích jsem už potřetí, byť jsem přicházel trošku v jiné pozici, než předtím. Asi se teď ode mě čeká, že budu týmu pomáhat v jiné roli, než dávat góly a mít asistence, ale já tu roli přijal a jsem s ní ztotožněný,“ krčil rameny. „Ještě se musím naučit líp bránit a bude to dobré,“ usmíval se. „V Polsku jsem za ten půlrok ale na té pozici už nějaké zápasy odehrál, takže úplná novinka to pro mě není. Jasně, každého fotbalistu asi víc baví útočit, když se ale podívám, kolik balonů mám za zápas na této své pozici, tak se dá říct, že skoro každou minutu jsem na balonu, a to mě baví obrovsky,“ podtrhl.

Na zimní přípravu se nijak zvlášť netěšil. „Zima je vždy nepříjemná a nikdo z nás se na ni netěší, na druhou stranu ale víme, že z toho budeme celou sezonu brát, takže to přetrpíme. Já osobně už jsem si zvykl,“ usmíval se.

Na soustředění do Turecka se ale Hora těší. „Sice tam asi nebude čtyřicet stupňů, pojedeme ale do tepla, budeme tam na přírodní trávě, budeme spolu. Navíc tam máme na přípravu těžké a atraktivní soupeře. Tady hrajete pořád s těmi stejnými soupeři, tam máme Rusy, Poláky a Maďary,“ vyzdvihl.

S osmou příčkou na podzim panuje v týmu dle Hory spokojenost. „Chtěli jsme být do desátého místa, což zatím plníme. Šestku jsme ale měli na dosah, a kdybychom poslední utkání v Liberci vyhráli, tak jsme šestí skončili. Ale měli jsme smůlu a dali tam dvě tyčky. Nicméně celkově ty venkovní zápasy byly od nás hrozné a nějaké měřítko snesly snad jenom zápasy v Liberci a Jablonci. Na tom budeme muset do jara ještě zapracovat,“ přemítal.

Že by po každém kole v týmu hráči Dynama rozebírali svou pozici v tabulce, si Hora nemyslí. „Na tabulku až tak nekoukáme, snažíme se jít od zápasu k zápasu. Ale dostat se do první šestky by se nám líbilo,“ připustil Hora, jenž by možnost hrát s nejlepšími pěti mužstvy uvítal.

Hodně o tom, jak se bude jarní část I. ligy vyvíjet, mohou Dynamu napovědět už první tři jarní kola. „Máme těžký los,“ zmínil Hora, že jaro začne Dynamo doma se Spartou, pak jede do Hradce a doma má Plzeň. „Myslím ale, že jsme mockrát dokázali, že doma umíme hrát dobře a vyhrávat. Doma jsme potrápili i Slavii, takže to bude jen o nás, jak my budeme nachystaní. My prostě budeme chtít doma zvítězit,“ ujistil.