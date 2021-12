Velkou možnost v prvním poločase měl i Škoda, jehož dorážku zmíněné Basseyho hlavičky zneškodnil brankář Knobloch s velkým štěstím až na brankové čáře.

Na vydařenou první půli fotbalisté Dynama dle trenéra Horejše navázali i ve druhém dějství. „Liberec se sice po změně stran hodně zlepšil a při nás při té ráně do břevna ke konci stálo i štěstí, nicméně nadále jsme byli velice nebezpeční a myslím, že jsme tam měli více příležitostí než Liberec,“ konstatoval trenér Horejš (a zřejmě měl pravdu – mj. v 54. minutě si Mršič obhodil Plechatého a s jeho ranou z úhlu měl brankář Knobloch velké starosti, v 57. minutě po Čoličově centru hlavičkoval Škoda ze slibné pozice nad branku a v 69. min. Basseyho parádní ránu levačkou vytáhl Knobloch bravurním zákrokem nad břevno).

„Hráli jsme po celý zápas aktivně, a přestože jsme tři body nezískali, protože jsme nedali gól, jsem rád za tu nulu vzadu a mužstvo za odvedený výkon musím pochválit. Zatímco v některých minulých zápasech venku mi to připadalo, jako bychom si jen tak dojeli zahrát fotbálek a soupeř nás trestal, tentokráte jsme byli kompaktní, dobře jsme kombinovali a hlavně jsme prakticky soupeři nic nedovolili směrem dopředu. Což bylo důležité, právě na to jsme se v přípravě hodně zaměřovali a kluci to v zápase také plnili,“ nešetřil trenér Dynama chválou.

V útoku podobně jako doma před týdnem proti Olomouci i v Liberci nastoupili opět spolu Bassey a Škoda. „Minule nám tento tah vyšel a také v Liberci podali oba dobrý výkon. Umí si vyhovět a především ve vápně jsou oba velice nebezpeční a pro zadáky soupeře hodně nepříjemní. Fortune Bassey znovu zahrál výborně, v každé situaci je vždy nebezpečný a Škoďák (Michal Škoda, poz.) jak v první, tak ve druhé půli se dokázal dostat do velké šance,“ chválil oba hrotové útočníky Horejš.

Hned po zápase v Liberci dostali hráči Dynama dovolenou. „Podzim lze hodnotit jako úspěšný, ta sezona byla ale dlouhá a kluci si potřebují odpočinout. O některé naše hráče je zájem, ale věřím, že zůstaneme pohromadě. Určitě se však chceme na jaro důkladně připravit,“ ujistil trenér David Horejš.