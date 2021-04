Na vítězství v lize čekáte už jedenáct utkání v řadě. Co se to děje?

Těžko se mi na to odpovídá, opět jsme doma prohráli a momentálně neprožíváme zrovna vydařené období. Dle mého názoru se opět opakovaly chyby, jichž se v posledních zápasech bohužel pravidelně dopouštíme. Podobně jako v minulých utkáních jsme zase dostali gól ze standardky a druhý gól také padl po naší chybě. K chybám ve fotbale dochází, ale ta standardka nás mrzí, protože to se opakuje zápas, co zápas. Teď s Jabloncem jsme v poločase po těch dvou laciných gólech prohrávali 0:2.

Minule s Olomoucí doma jste také vedli v půli 2:0, ale Olomouc dokázala vyrovnat…

To jsme si my v kabině taky říkali, že když to dokázala Olomouc proti nám, proč by se to nemohlo povést i nám. Jenže s tak kvalitním soupeřem, jakým určitě Jablonec je, se to z 0:2 už hodně těžko otáčí. A fotbalisté Jablonce si to tady taky pohlídali, i když jsme se ve druhém poločase, myslím si, jim už herně vyrovnali a šancí jsme měli víc. A byly to i slibné šance, které ještě mohly ten zápas zdramatizovat, jenže jsme kontaktní gól nedali. I když moc nechybělo, jenže nám teď ani to štěstí možná nepřeje…

Vy jste do zápasu šel až po půli. S jakým předsevzetím?

Trenér chtěl, abych oživil ofenzivní hru, abychom se dostávali do šancí a abychom zkusili s tím zápasem ještě něco udělat.

Jak jste říkal, nějaké šance jste měli, ale nevyužili je. Třeba vy jste trefil břevno…

Že to nebyl gól, byla velká škoda i velká smůla, mě mrzí ale i ta střela předtím, která šla jen těsně vedle tyče. Kdyby tam zapadla, přece jen by zápas byl ještě zcela otevřený, do konce chybělo ještě třicet minut. Jenže my prostě teď nemáme štěstí, na každý gól se hrozně moc nadřeme. Z naší hry se vytratila taková ta jednoduchost a lehkost, ty zápasy pořád ztrácíme a to, jak moc už chceme tu sérii zlomit, nás ubíjí.

Přitom jste předtím naopak měli sérii, kdy jste hodně zápasů v řadě neprohráli.

Přesně tak, odehráli jsme spoustu výborných utkání, nasbírali plno bodů a v tabulce byli hodně vysoko. Teď se nám nedaří, je to zlé, my to víme a musíme to prostě zlomit. Možná i tím, že naši hru zjednodušíme a ty tři body třeba i škaredým fotbalem urveme. Pak se i to sebevědomí a sebedůvěra nám zase vrátí. Je to pro nás těžké období, ale musíme se z toho sami vyhrabat.

A pokud možno už teď v sobotu v Příbrami?

Jasně, tam musíme udělat všechno pro to, abychom tu dlouhou sérii nevyhraných utkání už konečně zlomili!