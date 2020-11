„Čeká nás sice jiné utkání než na Spartě, ale neméně náročné,“ varoval před středeční dohrávkou trenér David Horejš, jenž se po vítězném duelu tudíž netajil svou spokojeností: „My věděli, že to nebudeme mít lehké, protože ta pauza mezi oběma zápasy byla velice krátká. My proto ty dva dny před utkáním věnovali regeneraci, ale způsob hry, jakým my hrajeme, je velice náročný a čekali jsme tudíž, že toho už kluci mohou mít plné zuby. To se také projevilo,“ konstatoval trenér Dynama a připomněl, že ke konci Pavla Šulce chytaly křeče a že i Van Buren, Mészáros, Brandner a další hráči, kteří odvedli běžecky nadstandardní výkony, v závěru už trošku tahali nohy.

„Kluci zápas opravdu odmakali a tři body získali po zásluze. Myslím, že hlavně do přestávky jsme hráli to, co jsme si dali za cíl. Drželi jsme balon, dobře kombinovali a Bohemku dostali pod tlak. Vytvářeli jsme si i šance a dvě z nich jsme i využili,“ zmínil jak „drzý“ slalom Karola Més᠆zárose, kterého ve vápně Vacek zastavil až faulem a z nařízené penalty Čolič otevřel skóre, tak Mészárosův gól na 2:0 po perfektní Brandnerově uličce. „Nádherná secvičená akce, skvěle vyřešená,“ glosoval to Horejš.

Po přestávce Bohemians ve snaze pokusit se nepříznivé skóre otočit zvýšili úsilí, defenzíva Dynama v čele s výtečně chytajícím Drobným ale fungovala. „Gól po rohu byl laciný a smolný, de facto to byl vlastňák. Hosté potom neměli co ztratit a vrhli vše do ofenzívy, v níž je Bohemka silná, Pulkrab a Necid, to je velká síla,“ podtrhl Horejš. „Ale snad až na Necidovu hlavičku jsme dle mého soudu hru kontrolovali, i závěr utkání jsme zvládli.“

Hosté odjížděli z jihu Čech smutní. „Jsme zklamaní, pomýšleli jsme na body. Jenže jsme udělali dvě triviální chyby v obranné fázi a soupeř nás potrestal. Budějovice jsou silné v brejku a my jim to svou nedisciplinovaností nabídli,“ hněval se asistent trenéra Erich Brabec. „Po půli jsme dali gól, to ale bylo málo. Necid měl na hlavě gól na 2:2, ale Drobný svůj tým podržel a pak si to Dynamo už pohlídalo,“ litoval Brabec.

V sobotu hraje Dynamo v dalším kole I. ligy doma s Plzní (18.30).

ZLÉ TŘI MINUTY

Ve II. lize Táborsko v Třinci ještě tři minuty před koncem hrálo 0:0, pak ale dostalo dva góly. „Neuhlídali jsme soupeře, jenž měl tlak celý druhý poločas. Dle mě naši defenzivu ovlivnilo, že kvůli zranění musel v půli odstoupit Navrátil, jenž dostal loktem, měl oteklý obličej a podezření na otřes mozku,“ podotkl trenér Miloslav Brožek. „Byl to těžký, fyzicky náročný zápas, v němž jsme až na těch pár minut úspěšně odolávali. Jsou to další ztracené body, mrzí nás to, ale musíme objektivně říct, že Třinec měl i další dvě vyložené šance. My chtěli zápas dotáhnout do remízy,dali jsme do hry celé srdce, ale na body to nestačilo. Hráli jsme na hranici svých možností, odvedli jsme dobrou práci a prohráli jsme se vztyčenou hlavou. Musíme se teď soustředit na zbytek podzimu a nejdříve na sobotní domácí utkání s Líšní,“ uzavřel kouč Táborska.