Patnáct zápasů v řadě fotbalisté Dynama s Libercem nevyhráli, až v neděli se konečně dočkali. Prvně od roku 2008…

Ondřej Mihálik v souboji s libereckým Faškem: Dynamo - Liberec 1:0. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Samozřejmě mám hlavně radost, že jsme utkání zvládli za tři body,“ ocenil výhru 1:0 trenér David Horejš na pozápasové on-line tiskovce a pochválil své hráče za odvedený výkon zejména v první půli. „Myslím, že jsme do půle hráli hodně dobře, soupeře jsme přehrávali, dobře jsme kombinovali a v přechodu do středního pásma byli dominantní. Vstřelili jsme branku a dali i tyč,“ připomněl Sladkého gól po ideálním centru velice dobře hrajícího Hellebranda a Brandnerovu střelu do tyče, navíc míč po Mihálikově ráně lízl břevno. „Měli jsme tam i další situace, kdy jsme mohli vstřelit druhý gól, který by nás zřejmě uklidnil,“ přemítal trenér Dynama.