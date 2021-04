Fotbalisté Dynama v I. lize podlehli v Plzni favorizované Viktorii 1:2 a sérii duelů bez výhry protáhli na sedm v řadě.

Vojtěch Vorel byl v Plzni velkou oporou Dynama. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Abychom mohli pomýšlet na body, museli bychom tady předvést daleko lepší výkon,“ měl ke hře svého týmu po zápase výhrady trenér Dynama David Horejš.



Naproti tomu jeho plzeňský protějšek byl se svými hráči spokojen: „Samozřejmě, že nás těší hlavně výhra, nicméně z mého pohledu jsme podali ve větší části zápasu i velmi solidní výkon,“ uvedl trenér Adrian Guľa pro Plzeňský deník. „Kluci měli dostatek sebevědomí a správně zareagovali i na vyrovnávací gól Budějovic těsně před koncem poločasu,“ těšilo slovenského trenéra a na dotaz, zda se snažil o přestávce hráče uklidnit, anebo spíš vyburcovat, odvětil, že to byl mix obojího. „Vyburcovat proto, že před námi bylo ještě pětačtyřicet minut. Ale zvlášť do 25. minuty byl náš výkon dobrý, kluci potřebovali také podpořit. Myslím, že jsme to zvládli a uhráli jsme to v pohodě k důležitému vítězství.“