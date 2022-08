Vezete si bod za remízu 2:2, jste s výsledkem spokojeni? Že si nevezeme tři body mě mrzí, dle mého soudu Budějovice až do jejich vyrovnávacího gólu byly horším týmem, my je prakticky do ničeho nepustili. Jenže z jednoduché akce, kdy jsme my podcenili autové vhazování soupeře, Budějovice vyrovnaly na 1:1. Asi gólem sezony, znova už to takhle možná netrefí… Po tom gólu už se vyrovnal i obraz hry a potom ve druhé půli po mojí špatně vyřešené situaci, kdy jsem šel do zakončení a trefil jsem Lukáše Havla do zad, se Dynamu podařil brejk a dalo gól na 2:1. Byla to moje chyba, měl jsem to vyřešit jinak.

Vyrovnali jste až krátce před koncem, kdy už domácí hráli v oslabení. Pomohlo vám to vyloučení?

Určitě nám to pomohlo, my si vytvořili velký tlak a jak říkám, mrzí mě, že jsme nedali ještě jeden gól a nedotáhli zápas až k vítězství. Spoustu situací jsme měli vyřešit jinak, víc se cpát do vápna a nějak ten vítězný gól tam dotlačit. Kdyby ale nebylo to vyloučení, asi by bylo mnohem těžší vstřelit aspoň ten vyrovnávací gól.

Vy máte asistence u obou vašich gólů, takže se svým výkonem jste spokojen?

Jsem rád, že jsem dvěma asistencemi týmu pomohl, nicméně už v prvním poločase jsem měl velkou šanci, kdy jsem sice míč viděl až na poslední chvíli, bylo to však z tak blízké vzdálenosti, že se to dalo usměrnit na bránu. Bohužel to ale šlo nad břevno. To mě mrzí, stejně jako to, že jsem nějakou měrou podepsaný na druhém gólu Dynama, kdy jsem asi neměl střílet a celou tu situaci vyřešit jinak. Takže z mé strany to asi mohlo být ještě lepší, ale jsem rád, že jsem těma dvěma asistencemi pomohl alespoň k jednomu bodu.

Jak se vám hrálo s Kozákem?

Oba jsme typologicky jiní hráči, Libor měl spíš udržet míče vpředu a sklepávat je a já více pracovat v tom meziprostoru a zabíhat za beky. Já před zápasem zatím s týmem odtrénoval jen jeden trénink, takže naše spolupráce určitě ještě nebyla zcela dokonalá.

Co hra Budějovic? Poznával jste ji?

Samozřejmě, že ano. Trenér Weber sice nějaké své prvky do hry Budějovic přidal, kostra týmu se však nezměnila a je vidět, že jejich klíčoví hráči, jako jsou Maťo Králik a Kuba Hora, jim dělají hru tak, jako to bylo v minulé sezoně, kdy jsem tady byl i já.