Ač se to zdá být až neuvěřitelné, pro fotbalisty Dynama po jejich návratu do I. ligy byla pražská Sparta před sobotním zápasem velice oblíbeným soupeřem, protože se Spartou ve čtyřech posledních vzájemných utkáních neprohráli a na Letné naposledy senzačně vyhráli 4:2!

Nicméně v sobotním zápasu byla jasným favoritem Sparta, jejíž vítězství tipovalo 99 procent sázejících! „Chceme samozřejmě vyhrát a mít pak při reprezentační pauze dobré dva týdny na trénink a přípravu na další náročný program. Bude strašně důležité zápas zvládnout,“ uvedl sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka.

Sílu soupeře hosté z jihu Čech respektovali. „Jsme si dobře vědomi, jakou obrovskou sílu Sparta má. Pokud chceme proti tak silnému soupeři uspět, musíme na všech postech podat nadstandardní výkon,“ zdůraznil před zápasem trenér David Horejš.

V zápase samotném Sparta od začátku byla aktivnějším týmem, její snahu o tlak se ale hostům v úvodu dařilo eliminovat. Šance přesto domácí měli, jenže v koncovce byli hodně nepřesní: v 8. min. hlavičkoval Pešek v pádu vedle, ve 23. min. sice Karlsson svou ránu z pětadvaceti metrů mezi tři tyče nasměroval, našel ale jen připraveného brankáře Davida Šípoše (ten při svém debutu v české lize zaskočil za Vorla, jenž proti „své“ Spartě hrát nesměl).

Jihočeši byli převážně pod tlakem, přesto si z brejkových situací vypracovali i pár docela solidních náznaků šancí: v 15. min. Hora hledal kolmicí ve vápně Brandnera, toho ale tělem odstavil Polidar. Dvě minuty nato se dostal po Hellebrandově nahrávce ve vápně k míčí Bassey, tomu ale Hancko v pádu míč ukopl. Největší možnost hostí měl v nastaveném čase první půle Čavoš, z vápna ale pálil vedle tyče.

Nicméně Sparta v prvním poločase těch možností měla víc. Nepřesně pálil v 16. a 25. min. Hložek pálil z dobrých pozicí vedle, ve 28. min. hlavičkoval po Wiesnerocě centru vedle a ve 38. min. ukopl Karlssonovi míč v poslední chvíli Králik. Jenže byl z toho roh, Karlsson našel nabíhajícího Hancka a ten hlavou mířil přesně – 1:0.

Jak se nakonec ukázalo, byl to rozhodující okamžik celého zápasu, jiný gól už totiž diváci na Letné neviděli…

Přitom ve druhé půli tlak Sparty stále narůstal, přibývalo rohových kopů (nakonec na ně Sparta vyhrála 10:0), převaha Sparty byla místy drtivá, marně ale její hráči hledali recept na defenzivu Dynama. A co prošlo, to vyřešil pozorný a spolehlivý Šípoš v brance, jenž svůj debut zvládl na jedničku.

To ocenil i trenér David Horejš: „David podal skvělý výkon a ukázal, proč jsme ho k nám dělali,“ uvedl kouč Dynama po zápase a vyzdvihl i výkon celého týmu: „Sparta potvrdila svou sílu, my ale odvedli bojovný výkon a je škoda, že jsme některé náznaky nedotáhli do konce.“

I po půli, kdy Sparta kralovala, z několika situací Dynamo mohlo udeřit. Krátce po přestávce byl před vápnem dvakrát ve slibné pozici Bassey, napravo měl volného Horu a poté Brandnera, pokaždé ale volil střelu a mířil vedle. V 72. min. měl čistou šanci Škoda, jeho ránu ale Panák zblokoval a navíc by zřejmě VAR řešil ofsajd.

Trenér Sparty byl spokojen s výsledkem, ale k efektivitě svých hráčů měl velké výhrady: „Střel jsme měli plno, gólů jsme měli dát daleko víc,“ hněval se Pavel Vrba.

Sparta - Dynamo 1:0 (1:0) - Branka: 38. Hancko. ŽK: Panák – Novák, Škoda, Talovierov, Mihálik. Diváci: 6363. Rozhodčí: Franěk – Hrabovský, Leška.Sparta: Nita – Wiesner, Panák, Hancko, Polidar (19. Souček) – Pavelka (Sáček – Karlsson (90. Minčev), Hložek, Pešek – Pulkrab (57. Karabec). Dynamo: Šípoš – Sladký, Králik, Talovierov, Novák – Hellebrand (82. Vais), Čavoš – Brandner (61. Tolno), Hora, Mihálik – Bassey (65. Škoda).