Jako kapitán Martin Králík absolvoval i desetidenní soustředění v Turecku, v jehož rámci fotbalisté Dynama odehráli tři zápasy s kvalitními týmy ze tří zahraničních ligových soutěží. „Může nás těšit, že jsme z těch tří zápasů dokázali dva vyhrát,“ vyzdvihl slovenský stoper výhry s Chimki Moskva (4:2) a FK Kolubara (3:1).

Byť počasí v Turecku nebylo úplně optimální, soustředění hodnotí hráči Dynama slovy svého kapitána pozitivně: „Určitě jsme doufali, že si v Turecku užijeme teplejšího počasí než jaké bylo doma, což se nám až na ty poslední dva tři dny bohužel nevyplnilo. Jinak jsme si ale nemohli nač stěžovat, třeba co se týče hotelu či tréninkových podmínek, bylo všechno oukej. To, že jsme těch deset dní na soustředění byli spolu, taky utužilo už tak výbornou partu, jakou v týmu máme,“ zdůraznil Králik.

To platí i na mladé hráče, kteří byli v přípravě ligového áčka prvně. I ti do party zapadli a navíc dle trenéra Davida Horejše potvrdili, že nebyli v mužstvu jenom do počtu. „Kdyby tu kvalitu neměli, tak by tady s námi nebyli,“ krčil kapitán Dynama rameny. „Dobré výkony podali také v přípravných zápasech, bylo vidět, že nějaké základy mají. Na druhou stranu ale byly v jejich hře i věci, na kterých ještě musí zapracovat. Je na nich, jak se s tím popasují,“ dodal Králik.

Ze tří zmíněných utkání na soustředění fotbalisté Dynama prohráli jen v tom prvním s Krakovem. „Ten zápas z naší strany nebyl naprosto ideální, jak jsme si pak ukázali i na videu. Na to, co se nám nedařilo, jsme se potom zaměřili i v tréninku a myslím, že v dalších zápasech se to už zlepšilo,“ přemítal Králik, dle něhož hlavně zápas proti moskevskému Chimki byl hodně kvalitní. „Dle mého soudu to z naší strany byl velice dobrý zápas,“ vyzdvihl.

V předjarní ligové generálce, kterou pro Dynamo byl zápas proti srbskému FK Kolubara (3:1), dal Martin Králík vítězný gól. „Každý gól potěší, i když je to v přípravě. Stejně tak potěší i každá výhra. Teď o to víc, že už to vlastně byla generálka na sobotní start jarní ligy,“ podtrhl Králik.

Kapitán Dynama si však je dobře vědom, že v sobotu je čeká v jarní ligové premiéře mnohem těží úkol. „To je jasné, zápasy se Spartou jsou vždy výjimečné. Motivaci máme, ale teď se musíme na ten zápas hlavně dobře připravit. Moc se těšíme a věřím, že to zvládneme se ctí,“ zadoufal Martin Králik.

Z FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

Dynamo ČB U19 – Jiskra Domažlice 5:3 (3:2), v zápase s třetiligovým soupeřem se o góly podělili Hora, Hendrich, Hák z penalty, Malý a Kmec.

Dynamo B – Ostrava B 1:3 (0:1), Hák – Zálešák, Jaroň, Martiník, hráno v S. Ústí.

Středa: FC Písek - Baník Ostrava dor. (18).