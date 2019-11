Po jak dlouhé době budete na Letné zase nastupovat?

Když nebudu počítat reprezentaci, tak to bude po hodně letech. Ale po kolika přesně, to už ani nevím…

V každém případě to pro vás osobně asi bude hodně výjimečný zápas.

Určitě. Prožil jsem toho ve Spartě hodně a moc se na ten zápas těším. Navíc to bude umocněné ještě tím, že zápas je v televizi a že Sparta bude slavit 126 let svého založení a že má proti nám nastoupit ve vzpomínkových rudobílých dresech. Podle mého soudu bude i hodně lidí, takže i atmosféra určitě bude skvělá. Já jen doufám, že to zvládneme, že nebudeme jen nějakou součástí oslav, ale že si odvezeme i nějaké body. Nechtěl bych, abychom tam byli jen sparringpartnerem. My tam chceme jet vyhrát.

Proti Spartě jste si po svém návratu do Dynama zahrál už v poháru, ale nebyla to liga a nebylo to na Letné. Ale prohráli jste hladce 0:4…

To je pravda, nicméně my ten zápas sice nezvládli výsledkově, ale herně ano. My své šance nedali, zato Sparta tady svou kvalitu ve finální fázi prokázala. Snad teď bude mít v koncovce trošku méně štěstí a my ze svých příležitostí nějaký gól dáme.

Třeba vám pohárový zápas ukázal chyby v obraně, jichž se teď vyvarujete.

Dostali jsme dva góly z rohu, dle mě hodně zbytečné. Navíc jeden z nich, myslím si, byl z ofsajdu, ale to je jedno, hlavní je, abychom se z těch chyb poučili. A protože jsme hned po té pohárové prohře vyhráli v Teplicích, tak jsme si snad nějaké poučení vzali.

Nehledě na to, že v lize jste se Spartou doma hráli 2:2.

V tom zápase jsem já ještě nehrál, ale byl jsem tady a řekl bych, že to byl podobný scénář jako v poháru, akorát s tím rozdílem, že jsme na začátku ty své šance proměnili, vedli jsme 2:0 a Sparta se dostala pod obrovský tlak. To se nám v poháru nepodařilo, jinak by to tady Sparta tak jednoduché s postupem neměla. Myslím si, že nám oba ty zápasy ukázaly, jak proti Spartě hrát. Otázkou samozřejmě je, zda si ty šance dokážeme vytvořit, a když ano, tak zda je dokážeme i proměnit. Snadné to nebude taky proto, že Nita v obou těch zápasech tady, jak v lize, tak v poháru, chytal skvěle. Věřím, že když se nám ho teď podaří prostřelit, a když navíc bychom dali první gól, že si nějaké body odvezeme.

Jenže Sparta, ačkoli se v lize dost trápí, doma má velkou sílu a poslední zápasy na Letné s Bohemkou i Karvinou vyhrála 4:0!

Jasně, pořád je to Sparta a jistě se i v tabulce zase dostane na příčky, na kterých vždycky bývala. Problémy má venku, ale doma je obrovsky silná. My tam jedeme s optimismem, ale i s velkou pokorou. A proto taky říkám, že tam musíme jet patřičně nachystaní a ne tam jet dělat jen nějaký kompars.

Ostatně jedete tam po sérii pěti ligových výher v řadě, což je pro České Budějovice rekord všech dob! Navíc máte v tabulce jen o dva body méně než Sparta, a kdybyste vyhráli, šli byste před ní…

Ta série je skvělá, moc si jí vážíme a rádi bychom ji protáhli. Trenér říká, že musíme chtít každý zápas vyhrát a že to platí i teď. My víme, že jedeme na Spartu, že ta bude doma velkým favoritem a že pro nás může ten zápas dopadnout úplně jinak, než jak bychom si přáli. V hlavách tu vůli vyhrát ale musíme mít! Díky tomu jsme těch pět zápasů v řadě vyhráli, že nijak nerozlišujeme zápasy doma a venku. Čeká nás hrozně těžký zápas, ale proč se nepokusit i na Letné překvapit?