Až teď v neděli dorazila na jih Čech poslední Opava a tu úctyhodnou sérii neporazitelnosti Dynamu drsně přerušila a domů jela s nečekaným vítězstvím 1:0. „Musím říct, že jsme předvedli za poslední dobu nejhorší výkon,“ nijak se trenér David Horejš po zápase netajil svým velikým zklamáním.

A není divu, jeho svěřenci, kteří se díky předcházejícím výkonům i výsledkům v tabulce posunuli hodně vysoko, tentokráte hned od začátku marně hledali herní pohodu z minulých utkání.

„Do zápasu jsme hodně špatně vstoupili, v naší hře bylo velice moc nepřesností, chybovali jsme v rozehrávce a celkově náš výkon v prvním poločase byl hodně moc špatný,“ hněval se trenér Dynama, dle něhož hru jeho týmu negativně ovlivnilo také brzké vynucené střídání Davida Ledeckého.

„V poločase jsme si v kabině něco řekli a čekali jsme, že hlavně směrem dopředu se obraz hry z naší strany změní k lepšímu, bohužel na soupeře to nestačilo. Opava tady podala lepší výkon než my,“ uznal Horejš, dle něhož i tak ale šlo spíše o remízový zápas. „Jenže když už to vypadalo, že zápas skončí 0:0, my vzadu udělali fatální chybu a nakonec nemáme ani bod,“ mrzelo domácího kouče. „Ale není divu, vždyť jsme za celých devadesát minut nebyli schopni kloudně vystřelit.“

Trenéři Dynama přitom dělali, co bylo v jejich silách, míchali se sestavou a prvně tak v černobílém dresu naskočil i senegalský útočník Dame Diop, proti pečlivé defenzívě Opavy se ale neprosadil. Totéž platí i na druhého debutanta Jonáše Vaise.

Hráči Dynama sice odmítali, že by soupeře ze dna tabulky podcenili, v každém případě se zdálo, že fotbalisté Opavy jdou za výhrou s větším úsilím. Byl to pro ně zápas o bytí a nebytí. „Já na to, že Opava nehraje špatně, před zápasem upozorňoval. Opava to tady i potvrdila, my jsme jí to ale hodně ulehčili,“ vraštil čelo Horejš.

O vítězství Opavy rozhodl dvě minuty před koncem svou přesnou hlavičkou David Březina, jenž byl u tyče zcela sám. „Měl jsem za úkol zavírat zadní tyč, a to se mi povedlo,“ liboval si opavský bek a připomněl, že jeho tým naposledy venku vyhrál před rokem a půl právě v Č. Budějovicích. „Naše čekání na výhru bylo hodně dlouhé a řekl bych, že na nás bylo vidět, že vyhrát chceme víc,“ dodal Březina v pozápasovém rozhovoru pro média.

Obrovskou radost z výhry měl i trenér Radoslav Kováč: „V poločase jsem apeloval na to, abychom byli trpěliví a soustředili se. Věděli jsme, že i bod tady odtud by byl zlatý. Nakonec máme tři a jsme moc šťastní. Ve druhé půli se střídaly horší a lepší pasáže. Hra se nám rozkouskovala, přestali jsme hrát. Ale dotáhli jsme to, po třinácti kolech jsme konečně vyhráli,“ zářil Kováč radostí.

V příštím kole I. ligy hraje Dynamo v sobotu v Praze s Bohemians (16).