Jeho svěřencům se nedělní zápas skutečně nevydařil. Od začátku se nechali aktivnějším soupeřem zatlačit, hráli až příliš komplikovaně a bez důrazu, a pokud získali míč, záhy o něj chybnými rozehrávkami zase přišli. „Způsob hry, jaký jsme praktikovali hlavně v první půli, byl špatný. Místo, abychom hráli nahoru a snažili se soupeře pře᠆číslit po straně, jsme volili spoustu zpětných přihrávek, naši středoví hráči nahrávali brankáři a nikam to nevedlo. V první půli jsme vůbec neohrozili domácí bránu,“ hněval se trenér Dynama.

Ani Mladá Boleslav přitom ve finální fázi zpočátku nijak nezářila a v první půlhodině Šípoše v bráně nějak vážněji neohrozila. Přesto ještě do přestávky domácí vedli 1:0 a Ewerton ke svému gólu ani nepotřeboval vystřelit: Čoliš i Králik ve finální fázi jen přihlíželi, jak šikovný Brazilec běží s míčem u nohy až do domácí branky. „Ewertona jsme nedostoupili na půlce, a ačkoli jsme u něj byli tři, on v pohodě dovedl balon až brány,“ vrtěl hlavou Horejš.

Po změně stran fotbalisté Dynama zpočátku byli oproti prvnímu dějství aktivnější a opticky měli také více ze hry. Zejména mladý Penner, jenž po půli naskočil do zápasu, se snažil ohrozit Šedovu branku: v 62. minutě ale hlavičkoval nad břevno a v 75. minutě jeho ráně z dvaceti metrů – mimochodem první střele Dynama mezi tři tyče – chybělo více důrazu. A minutu nato Mladá Boleslav krásným gólem své vítězství pečetila, když po Matějovského pasu z hloubi pole si naběhl Douděra a přes vyběhnuvšího Šípoše výstavním lobem zvýšil na 2:0.

„Nám střídání po poločase pomohla, zvýšili jsme aktivitu, ale bylo tam ve finální fázi příliš nepřesností, a proto jsme si nevytvořili žádnou pořádnou šanci. Druhý gól, kdy nám po odkopu zaběhl hráč za obranu, o výsledku už rozhodl definitivně,“ uznal trenér Dynama. „Zkomplikovali jsme si sezonu a musíme se už dívat i pod sebe,“ vraštil čelo David Horejš.

Zatímco šance Dynama na postup do nadstavbové skupiny o evropské poháry je už spíše jen teoretická a v neděli v zápase s Bohemians budou Jihočeši hrát o uhájení postu ve skupině o 7. až 10. místo, Mladá Boleslav oživila naději na elitní šestku. „Pro nás je to důležitá výhra, protože jsme odskočili Zlínu a nepojedeme tam teď z pozice týmu, který by oni mohli dostat pod sebe. První šestka je na dohled, my máme teď dva zápasy a uvidíme, co z toho nakonec bude,“ připustil příjemné myšlenky trenér Pavel Hoftych.

V předposledním kole základní části I. ligy hraje Dynamo v neděli doma s Bohemians (17:00).