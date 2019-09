Fotbalisté ze západočeské metropole patří v posledních letech do nejužší špičky a po pondělní výhře 3:2 s Jabloncem si v aktuální ligové tabulce upevnili druhou příčku jen o tři body za suverénní Slavií. „Je dobře, že jsme odskočili, protože teď jedeme ven do Budějovic a pak máme doma Spartu,“ uvedl pro klubový web záložník Lukáš Kalvach, jenž je jednou z letošních plzeňských posil.

Plzni bude po chybět stoper Hejda, jenž byl s Jabloncem vyloučen. Chybět zřejmě bude i Aleš Čermák: „Obnovil si zranění kolena. Řekl bych, že bude marodit déle, nevypadá to moc dobře,“ dal se pro klubový web slyšet trenér Pavel Vrba, jenž však už bude mít k dispozici zkušeného Hubníka. Ten marodil už od minulé sezony, o víkendu ale proti Táborsku za plzeňské béčko odehrál celý zápas. „Chtěli jsme aby odehrál utkání za béčko. A vydržel, podle toho teď zvážíme jeho nasazení za áčko,“ konstatoval plzeňský kouč.



Že Plzeň bude na jihu Čech velkým favoritem, respektují i hráči a trenéři prvoligového nováčka. „Přijíždí mužstvo s neskutečnou kvalitou, které v minulé sezoně hrálo Ligu mistrů. Čeká nás velice těžké utkání, nicméně my potřebujeme body jako sůl a nezbývá nám tudíž nic jiného, než se i proti tak silnému soupeři pokusit nějaké body vybojovat,“ krčil rameny trenér David Horejš.



Jenže před týdnem v Ostravě Dynamo po porážce 1:2 přišlo nejen o body, ale navíc také hned o tři hráče základní sestavy: Novák s Čavošem dostali čtvrté žluté karty a navíc v závěru sudí Pechanec udělil kontroverzní červenou kartu Tomáši Sivokovi, jenž za dvě žluté dostal ve čtvrtek od disciplinárky stop na jedno utkání. „Je to pro nás obrovský problém, protože do toho nám navíc ještě onemocněl Petr Javorek,“ lomil rukama trenér Horejš. „Jsou to vesměs hráči, kteří patří do základní sestavy, takže to při skládání jedenáctky proti Plzni nebudeme mít jednoduché,“ vraštil čelo.



Zbraně přesto ligový nováček dopředu neskládá. „Ti, kteří dostanou v zápase proti Plzni příležitost, musí potvrdit, že jsou v kádru právem,“ zdůraznil trenér Dynama.



Naštěstí k dispozici už bude zkušený Jiří Kladrubský, jemuž vypršel třízápasový trest za vyloučení v Ml. Boleslavi. „Věřím, že bude mít po té vynucené přestávce do hry i hodně chuti,“ poznamenal David Horejš.



Šanci by mohl dostat také Matěj Helešic, jenž před týdnem za béčko dal z postu levého beka dva góly Sedlčanům. „Je to možné, na druhou stranu ale divize není první liga a bylo by špatné, kdyby ligoví pendlové za divizní béčko nevynikali,“ připomněl Horejš, ale Helešicovu nominaci nevyloučil. „Je to jedna z variant,“ potvrdil.



Dobře se po svém příchodu do Č. Budějovic uvedl v útoku Rabušic, jenž jak se Zlínem, tak v Ostravě vždy na hřiště šel jako střídající hráč, přesto vždy dal gól. „K dispozici už je i Dzon Delarge, jenž po půli naskočil i v Ostravě a potvrdil, že by pro nás mohl být přínosem,“ vyzdvihl Horejš. „Naopak Ubong Ekpai se do tréninku zapojil až v úterý a do zápasu tudíž ještě připraven nebude. Navíc by proti Plzni stejně nemohl hrát,“ podotkl budějovický kouč, jenž i při potížích se sestavou a veškerém respektu k síle soupeře svému týmu věří: „Dokázali jsme tady i Spartu zaskočit a uděláme vše pro to, abychom uspěli i s Plzní,“ ujistil Horejš a a dodal, že hodně spoléhá i na diváky.



O zápas je velký zájem, ale přesto v pátek ještě přes tisíc lístků zbývalo. „V den zápasu bude hlavní pokladna z ulice Emila Pittera otevřena už ve 14 hodin, ostatní pokladny pak v 17 hodin, kdy se otevírají i brány stadionu,“ uvedl tiskový mluvčí Aleš Strouha a dodal, že vedení klubu na fanoušky apeluje, aby dorazili včas. Dle pokynů policie totiž budou osobní bezpečnostní kontroly návštěvníků, takže by se mohly tvořit před vchody na stadion fronty.



Parkoviště za východní tribunou z ulice Boženy Němcové bude v sobotu pro veřejnost uzavřeno a bude sloužit až od 17 hod. výhradně návštěvníkům zápasu.