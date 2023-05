Fotbalisté českobudějovického Dynama po domácí výhře 3:2 s Libercem v prvním semifinále skupiny o 7. až 10. místo v odvetě na severu Čech prohráli 0:4, ve finále o sedmou příčku si nezahrají a v letošním ročníku I. ligy končí na desátém místě.

Sezonu hodnotíme jednoznačně pozitivně, říká trenér Dynama Tomáš Zápotočný. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Dynamo v Liberci o náskok z domácího utkání přišlo po Kozákově gólu krátce před přestávkou a vyrovnaný stav dle součtu z obou zápasů drželo více než hodinu, v poslední půlhodině ale Martin Janáček, jenž v brance v odvetě nahradil Davida Šípoše, dostal další tři góly. „Žádný brankář nechce dostat čtyři góly a je pak úplně jedno, zda jsem další tři nebo čtyři chytil,“ zareagoval Janáček v televizním Dohránu na připomínku, že byť čtyřikrát kapituloval, několik velkých šancí soupeře zlikvidoval. „Jenže každý stejně vidí ten výsledek,“ krčil gólman Dynama smutně rameny.

„Fotbal není krasobruslení a nehraje se na krásu, Liberec nás doma přejel a zaslouženě vyhrál, jeho hráči byli důraznější a efektivnější ve vápně, kde se ve fotbale o výsledcích rozhoduje,“ konstatoval po vysoké prohře v Liberci budějovický trenér Tomáš Zápotočný. „Mně nezbývá než Liberci pogratulovat k postupu do finále té prostřední skupiny,“ dodal.

Ve finále o prémii jednoho milionu korun si tudíž Dynamo nezahraje. „Mrzí nás to, ale na druhou stranu musíme být spokojeni s tím, že jsme se dokázali do té prostřední skupiny dostat, protože jak na podzim, tak i na jaře jsme měli několik zápasů po sobě, kdy se nám nedařilo herně ani výsledkově,“ připomněl brankář Janáček. „Ale přesto mi přijde, že na jaře se naše hra hodně zvedla a že jsme hráli dobrý fotbal,“ zmínil Janáček nedávný „anglický“ týden, kdy Dynamo získalo sedm bodů z devíti. „Porazili jsme vysoko Jablonec, přivezli bod z Brna a vyhráli s Pardubicemi a tím se vyhnuli skupině o záchranu. Myslím, že jsme tím ukázali, že v našem týmu je kvalita i síla. Takže přes nezdar v Liberci musíme sezonu vidět spíše pozitivně,“ usoudil mladý brankář Dynama.

S tím plně souhlasí i trenér Zápotočný. „Spousta lidí nás tipovala na baráž, ne-li na sestup, takže pro nás sice sezona končí, nicméně budeme ji hodnotit jednoznačně pozitivně!“ zdůraznil Tomáš Zápotočný.

Po zápase v Liberci fotbalisté Dynama měli v neděli a v pondělí volno, ode dneška do čtvrtka by měli mít doplňkový program a poté by dle informací Deníku mužstvo mělo mít až do 19. června dovolenou.