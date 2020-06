S fotbalem bratislavský rodák začínal v Interu Bratislava, ligu začal hrát v Petržalce a tři roky hájil barvy ligové Trnavy. Před pěti lety krátce hostoval v pražské Spartě, ale v lize nesehrál ani minutu. Po dalších dvou letech v Trnavě se do Prahy vrátil jako posila Dukly, odkud loni v zimě zamířil do kyperského Limassolu a od léta obléká dres Dynama.

Před nedělním semifinále play off v Ml. Boleslavi odpovídal Ivan Schranz na dotazy Deníku jižní Čechy.

Kdybyste v Opavě vyhráli, bojovali byste v nadstavbě ve skupině o titul. Hodně vás mrzelo, že to nevyšlo?

Jasně, že nás to mrzelo, ta první šestka by pro nás byla obrovským úspěchem. Bohužel se to nepovedlo, teď už ale na to nemyslíme. I sedmé místo v lize je fantastické, navíc po úvodu sezony, kdy jsme byli v tabulce dole. Jak říkám, Opavu jsme už hodili za hlavu a teď se už soustředíme jedině na ligové semifinále play off s Boleslaví.

Ostatně kdyby vám někdo řekl před sezonou, kdy jste do Dynama přicházel, že budete v lize hrát o evropské poháry, zřejmě byste mu nevěřil…

Dynamo bylo v lize nováčkem a určitě se s ním na takové posty nepočítalo, možná i v klubu byly jiné priority, nicméně postupem času my se v tabulce posouvali stále víc nahoru. A kolo před koncem základní části první ligy jsme měli reálnou šanci na první šestku. Bohužel tam se dostat se nám nepovedlo a my z toho byli pochopitelně trošku zklamaní a smutní, ale jak říkám, to je pryč, dali jsme hlavy nahoru a do play off jdeme s cílem uspět.

Vraťme se však ještě zpátky k minulému zápasu v Opavě, kde bylo vidět, že domácí hrají o bytí a nebytí. Nicméně kdybyste vy hned na začátku zápasu proměnil svou velkou šanci, třeba by se zápas vyvíjel pro vás líp…

To byla velká šance, Matej Mršič mě tam před brankou perfektně našel. Kdybych to trefil líp, a to jsem taky měl, mohl ten zápas vypadat úplně jinak a určitě by se nám hrálo daleko lépe. Bohužel to nevyšlo, já to kopal z první a branku jsem přestřelil. Z podobných šancí jsem předtím nějaké góly dal, teď v Opavě se mi to bohužel nepovedlo.

Velkou příležitost dát gól jste měl i ve druhém poločase, kdy už Opava vedla 1:0.

Dostal jsem tam krásný centr z pravé strany a povedlo se mi to hlavou i dobře trefit, ale brankář Fendrich to reflexivně vyrazil nad břevno. Škoda, kdybychom vyrovnali na 1:1, třeba by ještě byla možnost s výsledkem něco udělat.

Teď vás v semifinále play off čekají dva zápasy s Mladou Boleslaví, které se na jaře sice moc nedaří, ale pořád je to silný soupeř. Souhlasíte?

Určitě, Boleslav je ostřílený tým, který se v lize dlouhou dobu pohyboval v horních patrech tabulky. Minulý rok si Boleslav právě tímto play off už prošla, takže ví, oč jde a bude s touto formou soutěže tudíž mít víc zkušeností. Loni to své snažení dotáhla až do Evropy a jistě bude i letos chtít si poháry zahrát. My se ale musíme na oba zápasy dobře připravit a podat stoprocentní výkon. Věřím, že když do toho dáme maximum, že bude co oslavovat.

V lize jste v Boleslavi padli, odvetu na jaře jste ale doma zvládli výborně.

V Boleslavi to byl takový bláznivý zápas nahoru dolů, my vedli 2:0, nakonec jsme ale 4:2 prohráli. To však Bolka měla Komličenka, ten dal všechny čtyři góly. My na jaře doma ukázali kvalitu a jasně zvítězili 3:0. Na to se budeme snažit navázat už teď v neděli v Boleslavi, kde se pokusíme uhrát příznivý výsledek pro domácí odvetu. To je náš cíl.

HOREJŠ: UHRÁT CO NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK DO ODVETY

K nedělnímu prvnímu semifinále play off skupiny o evropské poháry do Ml. Boleslavi (17 ČT Sport) fotbalisté Dynama pojedou bez své velké opory Jaroslava Drobného, jenž je po svalovém zranění mimo hru. „Pro nás je to samozřejmě obrovská ztráta,“ litoval trenér David Horejš. „Jsou tu ale další tři gólmani a jeden z nich dostane šanci. Věřím, že ji dokáže využít,“ zdůraznil trenér a dodal, že na zraněni jsou i Filip Havelka a David Ledecký.

Po zápase v Opavě a pondělním regeneračním tréninku měli hráči Dynama v úterý volno a od středy se tvrdě připravovali na nedělní duel. „V lize jsme skončili sedmí, to je obrovský úspěch, ještě však nejsme na konci cesty, a byť víme, že nás čekají nesmírně těžké zápasy, chtěli bychom uspět i v této nadstavbě,“ ujistil trenér Dynama. „Všichni se na play off velice těšíme a do Boleslavi pojedeme s cílem uhrát pro odvetu co nejlepší výsledek,“ uzavřel David Horejš.