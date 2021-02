Po zápase v Liberci odpovídal na dotazy Deníku.

V přímém souboji o páté místo jste sice nevyhráli, ale bod z Liberce asi berete.

Liberec je vysoko v tabulce a je to těžký soupeř. Bod z jeho hřiště tudíž bereme. Odpovídá navíc i dění na hřišti, zčásti jsme měli víc ze hry my, zčásti Liberec. Takže zasloužená remíza.

Po zimní přestávce jste šest utkání v řadě neprohráli, získali čtrnáct bodů a dostali jediný gól. To je hodně vydařená bilance!

To je a jsme za to moc rádi, jak za body, tak i ta série zápasů bez obdrženého gólu je super. Budeme se snažit tu sérii držet dál.

Už generálka na Letné naznačila, že jste v pohodě, ne? Sice to byla jen příprava, ale vyhrát na Spartě, to se hned tak nepovede!

Zápasy v přípravě nejsou směrodatné k té sezoně, ale vítězství se Spartou pokaždé těší, navíc v generálce, kterou se každý vždy snaží zvládnout co nejlíp. Jak se nám to teď povedlo právě na Spartě.

Zápas v Liberci měl kvalitu, na obou stranách ale chyběly větší šance. Ostatně střely na bránu byly 1:0. Čím to bylo? Třeba terénem?

Hřiště na to, jaké podmínky v týdnu byly, špatné nebylo, trávník byl připravený výborně. V Liberci ale ty zápasy bývají takové, hodně o soubojích, o emocích. Proto tam ani tentokráte tolik fotbalu nebylo, spíše souboje a nakopávané míče.

Možná to chtělo víc střílet, jak jste i vy dvakrát ukázal…

Hrálo se většinou od vápna k vápnu, takže to častěji střílet ze střední vzdálenosti asi chtělo. Mně se ta možnost naskytla dvakrát, tak jsem to zkusil. Hlavně ta druhé rána se mi docela povedla.

Vy jste v několika posledních zápasech ze základní sestavy vypadl, teď v Liberci jste opět naskočil a zdálo se, že do fotbalu máte hodně velkou chuť…

Je to tak, ale já tu chuť měl i v těch zápasech předtím. Teď jsem šanci hrát dostal, tak jsem se snažil ji pořádně využít.

V neděli hrajete v dalším kole doma s Opavou, která je v tabulce poslední, ale ať se Spartou, tak třeba v Karviné měla taky hodně smůly.

To my dobře víme a určitě Opavu nepodceníme. To vůbec nepřichází v úvahu! Ale určitě do zápasu jdeme jako do každého jiného. To znamená, že chceme vyhrát.