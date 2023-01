Fotbalisté Dynama skutečně s ambiciózním soupeřem i na jeho hřišti drželi krok, snažili se o kombinační fotbal a po většinu času horším týmem nebyli – bohužel nebyli ani příliš nebezpeční ve finální fázi…

S jedinou výjimkou, kterou byl dalekonosný volej Jakuba Hory! „Dobře viděl, že je brána prázdná, je to fotbalista, tak to rovnou z první zkusil,“ vyzdvihl parádní kousek záložníka hostí trenér Slovácka Martin Svědík. „Naštěstí to bylo Michalem Kadlecem super dohrané,“ ocenil i pohotovost zkušeného exreprezentanta svého týmu.

„Nevěřil jsem, že to z jedničky takhle trefí,“ uznale vrtěl hlavou brankář Filip Nguyen. „Naštěstí byl Káca dostatečně rychlý, aby to vykopl. Těžko hodnotit, jestli bych to stihl i já. Spíš jsem se bál, abychom si s Kácou navzájem nepřekáželi. Naštěstí to dopadlo dobře,“ zhluboka si gólman Slovácka oddechl.

„Celá lavička křičela, že už to byl gól. Tlačili jsme to tam očima. Ale nedotlačili,“ litoval trenér Jihočechů Marek Nikl, jenž v rozhovoru pro TV-O2 zápas hodnotil. „Nemůžeme být spokojeni, protože jsme prohráli a domů tudíž jedeme s prázdnou. Ale nepanikaříme, určitě máme na čem stavět. Úplně všechno se nám tam samozřejmě nelíbilo, některé věci v naší hře ale byly zajímavé a myslím, že se budeme dál zlepšovat a že půjdeme nahoru,“ zadoufal kouč Dynama.

Zatímco hosté jeli domů smutní, hráči Slovácka zisk tří bodů slavili: „Z výhry máme radost, těší mě, že jsme to zvládli. Jsou to zápasy, kdy i nejtěsnější vítězství vás může posunout dál. A já si myslím, že o ten gól jsme trošičku byli lepší,“ přemítal trenér Svědík, dle něhož první duely po přípravě bývají neurovnané. „To se potvrdilo i teď, přesto si ale myslím, že i když terén nebyl ideální a fotbalovým akcím někdy vadil, že se hrál fotbal s dobrým nasazením,“ zdůraznil Svědík.

O výhře Slovácka jediným gólem zápasu rozhodl Daniel Holzer: „Já viděl, že Marek Havlík si to seká na levačku a že to bude dávat na zadní tyč, tak jsem tam běžel. Vyměnil jsem se s Kalim (Jan Kalabiška – pozn.), protože většinou máme nacvičené, že beci zavírají zadní tyč, teď byl Kali ale uprostřed a já viděl, že to půjde na zadní, tak jsem tam šel. Obránce mě neviděl a já se dostal před něj. Balon se ve vzduchu trošku zastavil, proto tam asi gólman nevybíhal a já se snažil co možná nejrychleji dostat míč na jeden dva dotyky do sítě. To se mi naštěstí povedlo,“ culil se záložník Slovácka.

Už ve středu fotbalisté Dynama hrají v odloženém osmifinále Mol Cupu s Hradcem Králové (15:00 Střelecký ostrov).

Úterní příprava: FC Písek – Plzeň U19 (18:00).