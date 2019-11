Navíc počtvrté v řadě černobílí nastříleli shodně po třech brankách a po polovině základní části I. ligy poskočili na devátou příčku!!

Hostům z jihu Čech parádně vyšel už vstup do zápasu. První střelu na branku sice vyslal ve 4. minutě teplický Moulis, velezkušený Drobný v brance Dynama si s pokusem domácího hráče hravě poradil.

To následné akce Dynama měly jinou šťávu!

Hned pár vteřin po zmíněné Moulisově nesmělé střele našel Javorek přesným centrem Schranze, s jehož hlavičkou měl brankář Grigar velké starosti, aby míč vytlačil na rohový kop. Po jeho rozehrání pálil Brandner jen těsně vedle tyče, v 7. minutě se dobře na vápně uvolnil Mršič, jenže pálil svou slabší pravačkou a balon šel daleko vedle. Jen čtyři minuty nato už se ale hosté za svou aktivitu dočkali odměny, když Schranz se uvolnil přes Shejbala a z jeho nahrávky pohotovou ranou z voleje nabíhající Brandner nedal Grigarovi žádnou šanci – 0:1!

To byla pro Severočechy hodně studená sprcha, zdaleka ale ještě kalich hořkosti dopitý zdaleka neměli. V 19. minutě Novák vybídl fantastickým pasem do brejku Schranze, jenž obešel křižujícího stopera Shejbala a gólman Grigar jen sledoval, jak míč se od tyčky odráží do zámezí… Byla to smůla, o pár vteřin později si na centrovaný míč od Brandnera naběhl Javorek a zvýšil na 0:2.

Skvělou úvodní půlhodinu završil ve 26. minutě Havel, jenž z pokutového kopu za Shejbalův faul na Schranze nekompromisní ranou pod břevno dal už na 0:3!!

Domácí se ze šoku vzpamatovali až v závěru první půle a ve 35. min. měli velkou šanci, když Řezníčkově teči pálil z nalého vápna Vondrášek, ale Drobný předvedl famózní zákrok a ránu do protipohybu vyškrábl.

Hostující brankář podržel hosty také v úvodu druhé půle, kdy Teplice ve snaze se pokusit o zvrat si vynutily převahu, ale ve 49. min. Žitný zcela sám na malém vápně na Drobného nevyzrál. Míč za záda budějovického gólmana dorazil až čtvrt hodiny před koncem Řezníček, praporek pomezního v tu dobu už ale byl nahoře a gól pro ofsajd neplatil.

Čestného gólu se Teplice dočkaly až pět minut před koncem, závěr zápasu ale ligový novic zvládl

Teplice - Dynamo ČB 1:3 (0:3) - Branky: 85. P. Mareš – 11. Brandner, 20. Javorek, 26. Havel (11). ŽK: Řezníček, Moulis. Diváci: 2723. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. Teplice: Grigar – Paradin (28. Hyčka), Shejbal, Čmovš – Vondrášek, Kučera, Žitný, Moulis (71. Radosta), P. Mareš – Jakub Řezníček (82. Vyhnal), J. Mareš. Dynamo: Drobný – Čolić, Havel, Sivok, Novák – Brandner (80. Táborský), Javorek, Mršić (87. Helešic), Havelka (90. Kladrubský), Čavoš – Schranz.

V neděli hraje Dynamo doma se Slováckem (14.30).