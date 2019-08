„Rádi bychom získali zpátky body, které jsme ztratili s Jabloncem doma,“ dal se před cestou do Příbrami pro klubový web slyšet třiatřicetiletý záložník Petr Javorek. Dynamo ale v Příbrami padlo 2:0 a hlavně v první půli propadlo i herně. „Nechcete si vzít někoho jiného?“ příliš se Javorkovi do rozhovoru pro Deník jižní Čechy po totálně zpackaném utkání nechtělo…

Po předchozích solidních výkonech i výsledcích jste si věřili i v Příbrami. Proč se vám ten zápas tak nepovedl?

Nezvládli jsme to jako tým a musíme se z toho poučit, aby se v dalších utkáních už nic podobného neopakovalo.

Vedle dvou gólů měla Příbram v první půli i další šance. Třeba Alvir byl k neudržení, nebyli jste jeho výkonem zaskočeni?

Hrál dobře, to jsme ale věděli a celý týden jsme se i na něj připravovali. O jeho kvalitách jsme tudíž věděli, bohužel jsme to nezvládli.

V předchozích zápasech jste za své výkony sklízeli samou chválu a uznání, nepodcenili jste tedy Příbram?

Určitě ne, podcenění z naší strany tam nebylo. I když to tak možná vypadalo, to ale vyplynulo z té naší hry. A ta dobrá rozhodne nebyla, což my dobře víme.

Chyběl vám Lukáš Provod, nicméně na jednom hráči by výkon mužstva tak závislý asi být neměl?

Bylo by to špatně, kdybychom to měli postavené na jednom hráči. Na druhou stranu je fakt, že nám Lukáš chyběl. Je to kvalitní hráč, umí vzít balon a vzít to na sebe. Vymlouvat se na jeho absenci ale nemůžeme.

Trenér první poločas z vaší strany označil za nejhorší za poslední rok. Čím to dle vás bylo, že se se nic nedařilo?

Domácí hráči nás předčili ve všem, byli všude dřív a 2:0 po půli bylo ještě milosrdných… Jak říkám, musíme se z toho poučit. Každý z nás ví, jak tam zahrál a kde udělal chyby a musí se snažit, aby se to už neopakovalo.

Za celý první poločas jste měli jen jednu střelu přímo na bránu. Vyslal jste ji vy a až těsně před přestávkou.

A navíc to ani žádná střela nebyla. Nic, co by mohlo skončit gólem.

Šance, kterou po půli měl Ivan Schranz, už byla veliká, a kdybyste dali gól, třeba byste se vrátili do zápasu…

jenže to je kdyby a na to se ve fotbale nehraje. Ale bylo by to o gól a třeba by domácí znervózněli. Jenže ten gól jsme nedali a zápas prohráli.

Vy jste jako mladý kluk dres Příbrami oblékal, byl to pro vás trochu jiný zápas?

Je to skoro patnáct let a z té doby, kdy jsem tam působil, zůstal v Příbrami jedině pan Starka a maséra tam dělá Marcel Mácha. Jinak už tam nikoho neznám. Ale Příbram je za námi, musíme koukat dopředu a připravit se na další zápas.

Jenže v tom vás čeká soupeř ze všech nejsilnější. V pátek hrajete doma se Slavií!

Máme těžký los, po Slavii jedeme do Boleslavi, která dala Spartě čtyři góly. Slavia je top tým, o tom se nemusíme bavit, ale my se musíme snažit s každým bodovat a je úplně jedno, kdo sem přijede. Zda Slavia, nebo Zlín. Doma se musíme snažit ty body urvat za každou cenu.

Co první liga? Užíváte si ji?

Jak říká trenér, užívat si lze pak dovolenou. V lize se každý zápas musí hrát na doraz.

Také ve Slavii jste nějaký čas působil, těšíte se na ni?

Byl jsem ve Slavii jednu sezonu, ale v juniorce. Na dva týdny si mě vytáhli do áčka, ale nic velkého to nebylo.

Motivací pro vás zápas se Slavií ale i tak jistě bude.

V lize je pro nás každý zápas motivací. Proti Slavii to platí dvojnásobně.

Se Spartou jste doma hráli jako rovný s rovným, věříte si i na Slavii?

Budeme zase chtít hrát svoji hru s tím, že diametrálně musíme změnit přístup, jaký jsme měli v Příbrami. Pak bychom se třeba mohli i se Slavií pokusit něco uhrát.