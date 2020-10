Doma fotbalisté Dynama oba své zápasy v novém ročníku I. ligy prohráli a nedali v nich ani gól, zato z venkovních hřišť si udělali své nedobytné pevnosti a uspěli i v sobotu: potřetí hráli venku, potřetí vezli bod.

Petr Javorek v souboji s boleslavským Túliem: Mladá Boleslav - Dynamo 2:2. | Foto: ČTK/ Radek Petrášek

Tentokráte z Mladé Boleslavi, kde sice 0:2 prohrávali, nakonec ale hráli 2:2. „Za za stavu 0:2 to kluci nezabalili, to rozhodlo. A za to jim patří obrovská poklona,“ radoval se na pozápasové tiskovce trenér David Horejš.