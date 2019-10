Fotbalisté Dynama se v přípravě na utkání 13. kola I. ligy, které je po dvoutýdenní reprezentační přestávce příští sobotu čeká v Olomouci, včera střetli v přípravě na Složišti s druholigovou Viktorií Žižkov.

Fotbalisté Dynama v přípravě podlehli Žižkovu 1:3 (na snímku v hlavičkovém souboji David Ledecký). | Foto: Deník/ Jan Škrle

A zápas se jim příliš nevydařil, dobře hrajícímu soupeři totiž po nepřesvědčivém výkonu podlehli 1:3. „Netřeba si nic nalhávat, jak z výsledku, tak i z výkonu jsem velice zklamaný. To, že jsme den před zápasem měli dva tréninky, pro naše hráče nemůže být omluvou,“ vraštil čelo trenér David Horejš a dodal, že někteří z hráčů neodvedli to, co od nich očekával. „Budeme si muset řadu věcí pořádně vyříkat,“ zdůraznil.