„V té fázi přípravy, ve které jsme, výsledek až tak důležitý není. My hlavně chtěli, aby výkon z naší strany byl úplně jiný než v prvním zápase se Žižkovem. A to se povedlo,“ ocenil trenér David Horejš, dle něhož především první poločas splňoval jeho představy. „Tak nějak by asi naše hra měla vypadat,“ podtrhl.

Jenže i v přípravě hrají výsledky.určitou roli. „Nějaké možnosti dát branku jsme tam měli, bohužel jsme žádnou neproměnili. Nicméně přístup hráčů i kvalita té hry byla diametrálně odlišná od našeho předchozího utkání. Samozřejmě, spoustu věcí je ještě třeba zlepšovat, v této fázi sezony ale je důležité, že nasazení našich hráčů bylo na úrovni,“ neměl v tomto směru Horejš větší výhrady.

Výkony jednotlivců na začátku přípravy těžko hodnotit, za zmínku ale stojí výkon obou mladých stoperů Havla s Talovierovem. „Určitě odehráli oba dobré utkání, zřejmě se poučili z prvního zápasu a z těch chyb, které tam byly,“ usoudil Horejš a dodal, že totéž ale platí také na další hráče. „My totiž jako celý tým působili úplně jinak než proti Žižkovu. Je vidět, že je na čem stavět a že jsme se zase vrátili k tomu, co nás zdobilo na podzim,“ pochvaloval si.

Ligového nováčka v zimní přípravě trápí zdravotní potíže. „My teď hodně trénovali a dost jsme toho na hráče naložili, představovali jsme si ale, že tu zátěž rozdělíme po pětačtyřiceti minutách na všechny hráče. Bohužel kádr hráčů ale nemáme tak široký, navíc jsme nějaké kluky měli nemocné,“ zmínil, že mužstvo postihla nachlazení a zvýšené teploty. „Někteří hráči tak museli odehrát celý zápas, což pro ně bylo hodně náročné, ale zvládli to.“

To Sparta si na úzký kádr stěžovat nemůže a proti Dynamu do druhé půle vyběhla fungl nová jedenáctka. V zimě se do přípravy letenského týmu zapojily přes tři desítky fotbalistů. Není ale už mezi nimi bosenský mladík Zinedin Mustedanagić, jenž na podzim hostoval v Č. Budějovicích, po návratu na Letnou však odchází na zbytek sezony do Sarajeva.

Trenéři Dynama doufají, že se marodka týmu co nejdříve vyprázdní. „Věřím také, že tento týden přijdou nějaké posily a že kádr doplníme tak, abychom na soustředění na Kypr letěli už s počtem hráčů, jaký bychom si představovali,“ zadoufal trenér úspěšného nováčka I. ligy.

První z posil je Karol Meszáros, o jehož příchodu psal Deník jako první už minulý týden. „Podepsal dvouletou smlouvu, na Spartě ale ještě nehrál, nějaké věci bylo třeba ještě dořešit. Je to fotbalově dobře vybavený krajní hráč a měl by se do naší hry hodit. Věřím ale, že tak dva hráči se tu ještě objeví,“ dodal Horejš.

V další přípravě se Dynamo střetne v sobotu na Strahově se Slavií, zatímco na středu chystaný zápas v Liberci byl zrušen. „Vzhledem k té nemocnosti, kterou teď v týmu máme, jsme se s Libercem domluvili, že zápas hrát nebudeme,“ vysvětlil Horejš.