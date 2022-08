V I. lize není lehkých soupeřů a každý zápas je pro fotbalové fanoušky událostí. Pokud ale jde o duel s některým z pražských „S“, všude to velký fotbalový šlágr!A tím určitě bude i nedělní zápas Dynama se Spartou, do něhož po výhře 2:0 na hřišti Pardubic půjdou Jihočeši jistě dobře naladěni. „Konečně jsme vyhráli venku a shodili jsme tak ze sebe ten balvan, co nás tak dlouho tížil. S těmi třemi body se nám proti tak silnému soupeři určitě bude hrát líp,“ pochvaloval si trenér Dynama Jozef Weber.