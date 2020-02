Ještě krátce před úterní tiskovou besedou, na které se zástupci Dynama chystali novináře seznámit s aktuální situací v týmu ligového nováčka, se v médiích objevila zpráva, že klub by mohli převzít noví majitelé a že jedním z nich by se měl stát nynější kapitán mužstva a bývalý český reprezentant Tomáš Sivok.

V kuloárech se o možných změnách akcionářů Dynama hovořilo už delší dobu, teď ale tyto změny, zdá se, dostávají konkrétní podobu. Právě Tomáš Sivok dle zmíněné informace podal finální nabídku na odkup akcií a cena by se údajně měla pohybovat v desítkách milionů korun.

Podílet na odkupu by se měl solidní investor, jímž dle včerejší zprávy na webu iSport.cz by měl být Vlastislav Bříza, majitel známé a tradiční firmy Koh-i-noor Hardtmuth, jenž v minulosti ve vedení Dynama už působil.

Generální manažer Dynama Martin Vozábal na dotaz Deníku jižní Čechy potvrdil, že jednání o možných změnách v majetkové struktuře se opravdu vedou. „Nějaké základní informace mám, v jakém je to ale stádiu a zde to je, či není před podpisem, já ze své pozice výkonné moci říct nemohu a ani mi to ostatně nepřísluší. Zda k tomu dojde zítra, či za měsíc, to já nevím,“ uvedl výkonný šéf Dynama na úterní tiskovce.

Na jeho vyjádření poté navázal Tomáš Sivok, jenž svou účast ve zmíněných jednáních potvrdil. „Skutečně jsem jednal se zástupci s.r.o. Dynamo a jsem v kontaktu s panem Dvořákem. Předložil jsem i konkrétní nabídku a teď čekám na vyjádření současných majitelů,“ uvedl Sivok a potvrdil i to, že s ním by do transakce šel i významný partner, kterého ale v této chvíli nechce jmenovat.

„Rád bych poděkoval taky Jardovi Drobnému, který mi v těchto jednáních pomáhá,“ podtrhl Tomáš Sivok a dodal, že jeho velkým přáním je posunout klub zase o něco dál.

Ať už jednání o změnách v akcionářské struktuře klubu dopadne jakkoli, trenér David Horejš věří, že do jarní části I. ligy půjde Dynamo s hráčským kádrem, který nebude mít nižší kvalitu než na podzim. „My se od začátku zimní přípravy snažili tým doplnit tak, abychom nahradili ty hráče, co po podzimu odešli. A já věřím, že se nám to povedlo,“ upozornil, že na přestup přišli chorvatský brankář Ivan Sušak (Zagorec), bek Miloš Kopečný (Hradec Kr.) a záložník Karol Meszáros (Ujpest), na hostování bek Denis Granečný (Ostrava) a záložník Pavel Šulc (Plzeň) a z dorostu byl do áčka přeřazen záložník Jan Malecha.

Na dotaz, zda nějakého vyhlédnutého hráče se přivést nepovedlo, zmínil Horejš libereckého Radima Breiteho. „Snad mohu odtajnit, že jsme s ním v kontaktu byli. Že to nevyšlo, je věcí možností, jaké náš klub má,“ pokrčil kouč rameny, jedním dechem ale dodal, že s doplněním mužstva je přesto spokojen.

Pozitivně trenér ligového nováčka hodnotil i zimní přípravu. „Co jsme chtěli natrénovat, to jsme natrénovali. Myslím, že pro hráče byla příprava hodně náročná, a proto jsem byl rád, že jsme její závěrečnou fázi mohli absolvovat na soustředění na Kypru, které bylo pro kluky příjemným zpestřením,“ vyzdvihl.

Za jedinou kaňku zimní přípravy trenér Dynama označil chřipkovou epidemii, která se Střeleckému ostrovu nevyhnula: „Zhruba týden jsme prakticky trénovali jen ve dvanácti lidech, doufám ale, že díky tomu, že jsme měli na Kypru i dva kondiční trenéry Aleše Kaplana a Martina Helda, ti kluci tréninkové manko dohnali.“

To, jak na tom mužstvo je, se ale dle trenéra Horejše ukáže až v zápasech o ligové body. „Nicméně já za sebe, ale i za celou kabinu říkám, že bychom samozřejmě na jaře chtěli navázat na podzimní výkony, které, myslím si, měly patřičné parametry. Lidi chodili, náš fotbal je bavil a byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo i na jaře,“ uzavřel hlavní trenér Dynama.

V létě na začátku sezony trenér Horejš o tom, na jaké příčce by si přál v konečné tabulce Dynamo vidět, hovořit nechtěl, tentokráte už se tomu nevyhýbal. „Kdyby se nám podařilo postoupit do první šestky, byl by to pro nás obrovský úspěch. Kdybychom skončili v první desítce, byl by to dle mého názoru na nováčka soutěže velice slušný výkon,“ zdůraznil Horejš a poté ještě dodal, že záchrana za aktuální situace je pro jeho svěřence povinností.

O tom, jak se bude sezona vyvíjet, hodně může napovědět už páteční jarní domácí premiéra s Mladou Boleslaví. „O tom, v jaké sestavě do zápasu půjdeme, je teď předčasné hovořit, určitou podobu základní sestavy nicméně už v hlavě máme,“ poznamenal trenér Horejš s tím, že ještě nějaké otazníky jsou. „Jsem rád, že konkurence tady je, že dva tři z nových hráčů ťukají na základní sestavu, musí si o to ale říct svými výkony. Těší mě, že je z čeho vybírat, finální rozhodnutí ale teprve přijde. Věřím však, že se nám podaří sestavu trefit tak, abychom s Mladou Boleslaví uspěli,“ zdůraznil.