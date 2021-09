Domácí trenéři reagovali dvojím střídáním, Hradec ale bránil disciplinovaně a pozorně, takže se domácí hráči do větších příležitostí nedostávali, zatímco brejky hostí do odkryté obrany byly přece jen nebezpečnější.

Rušné chvíle se střídaly na obou stranách, ve 39. minutě utekl domácí Bassey a tísněn dvěma hráči soupeře stačil i vystřelit, Fandrich ale stačil jeho ránu vyrazit. Největší šanci první půle ale měl před odchodem do šaten hostující Vašulin, jenž po rohu hlavičkoval těsně vedle tyče.

Na druhé straně měli hosté slibnou šanci ve 28. minutě, po Horově faulu na Kodeše ale Rada z přímého kopu dva metry za vápnem trefil míč jen do zdi domácích hráčů.

Po první desetiminutovce se hra vyrovnala a ve 12. min. zahrozilo Dynamo, když Hora našel uličkou ve vápně Mihálika, tomu ale střela nesedla a Fendrich v brance s ní větší potíže neměl. To o šest minut později už měl s Horovou střelou zpoza vápna starostí víc, ale nakonec si poradil a zkrotil ve 23. min. i další Horovu střelu k tyči.

Vstup do zápasu ale patřil hostům, kteří byli v prvních minutách aktivnějším mužstvem, ze své územní převahy však vytěžili jen několik rohových kopů.

