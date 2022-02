Zatímco Hradec do sobotního zápasu oproti minulému utkání v Plzni poslal do hry Kodeše, Vašulína (oběma vypršel trest) a Radu, Dynamo nastoupilo v úplně stejné sestavě jako proti Spartě, a to včetně brankáře Šípoše, jenž dostal přednost přednost před Vorlem a prvně v lize nastoupil proti jinému týmu než proti Spartě.