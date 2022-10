Černobílí vstoupili do zápasu hodně aktivně a prvně zahrozili už ve 4. minutě, kdy po tečovaném centru se míč dostal ke Slukovi, jenž z voleje domácí branku překopl.

Teplice dlouho marně hledaly recept, jak přelstít obranu soupeře, mají ale v týmu Senegalce Gninga, který svou pověst nebezpečného útočníka v závěru první půlhodiny také potvrdil: ve 21. minutě jeho střele chyběl důraz, ve 26. minutě poté, co si obhodil Králika už vypálil levačkou hodně tvrdě, naštěstí pro hosty ale vedle. A když za dvě minuty pak utekl, obešel i brankáře Janáčka a poslal míč do prázdné brány, letěl praporek pomezního nahoru a ofsajd potvrdil i VAR.

„Dokázali jsme podržet balon, v první půli jsme se ale nedokázali dostávat do kvalitního zakončení, proto jsme se rozhodli pro střídání a poslat do hry pohyblivějšího hráče,“ konstatoval trenér Dynama Jozef Weber.

A měl šťastnou ruku, jeho svěřenci duel po půli dvěma góly rozhodli! První branku krátce po začátku druhého dějství výstavní ranou z třiadvaceti metrů přesně k tyči dal Lukáš Hellebrand. „Naběhl jsem si tam do mezery, Kuba Hora mi to tam dobře dal, já se jen podíval a z jedničky, či možná ze dvou doteků, ani přesně nevím, jsem to trefil a naštěstí to zapadlo za tyč. Jsem za to moc rád,“ usmíval se mladý záložník Dynama, který i v Teplicích patřil k oporám týmu.

Pár vteřin po vedoucí trefě hostí málem srovnal Trubač, jeho střelu ale Broukal zblokoval. Tvrdé rány Knapíka (88.) a Žáka (94.) pozorný Janáček zneškodnil, a protože už předtím Čmelík po Čoličově nahrávce krásně levačkou zvýšil na 2:0, putovaly všechny tři body na jih Čech!

„Byli jsme sterilní, pomalí, neběhalo nám to. Nebyli jsme aktivní, vůbec jsme nedokázali podržet míč nahoře, byly tam z naší strany slabší individuální výkony. Výsledek tudíž odpovídá,“ netajil se svým velkým zklamáním teplický trenér Jiří Jarošík.

Teplice - Dynamo ČB 0:2 (0:0) - Branky: 52. Hellebrand, 85. Čmelík. ŽK: Jukl – Potočný, Čolič. Diváci: 2431. Rozhodčí: Starý – Vlček, Mokrusch. FK Teplice: Mucha – Vondrášek, Knapík, Hybš – Hyčka (67. Kodad), Kučera (67. Mareček), Jukl, Shejbal – Trubač (81. Vachoušek) – Gning, Žák. Dynamo ČB: Janáček – Čolić, Broukal, Králik, Havel, Sluka (89. Skovajsa) – Čavoš, Hellebrand – Hora (74. Sladký) – Hais (64. Zajíc), Potočný (46. Čmelík).

V příštím kole I. ligy hraje Dynamo v neděli doma s Hradcem Králové (15), už ve středu se ale střetne v Mol Cupu na Střeleckém ostrově s Vlašimí (17).