Navíc ze svého postu pravého obránce v minulém ročníku I. ligy vstřelil dva góly a k nim přidal šest asistencí. Na tuto lichotivou bilanci navázal i v nové sezoně, když v minulém zápase Dynama v Mladé Boleslavi snížil před půlí na 1:2 a v poslední minutě zápasu po jeho centru Lukáš Jánošík hlavou vyrovnal na konečných 2:2.

Bod z Mladé Boleslavi určitě má svou cenu, vy jste navíc ale sklidili hodně chvály také za předvedenou hru. Nebylo vám tudíž líto, že místo toho, abyste dobrou formu mohli potvrdit i doma proti Zlínu, vláda veškeré fotbalové soutěže pak zastavila?

Je to škoda a mně osobně to je moc líto. Nejen kvůli tomu, že jsem první gól dal a na druhý nahrál, což na krajního beka je slušná bilance. Je to škoda pro nás všechny, náš výkon tam byl velice slibný, jenže my teď tři týdny máme možnost jenom trénovat. A stále ještě nevíme, kdy se zase začne hrát. Mrzí nás to, protože i když víme, že tady je epidemie, jenže ta je i jinde a nehraje se akorát u nás. Přitom skoro každých čtyři pět dní jsme na koronavirus testovaní, takže si myslím, že by nebyl žádný problém, kdyby se liga hrála.

Zmínil jste se, že pořád jen trénujete, ale jak to řekl trenér Horejš, zaplaťpánbůh za to, že aspoň trénovat můžete plnohodnotně. Na jaře jste totiž jistou dobu mohli trénovat jen individuálně…

To máte pravdu, teď už nemusíme trénovat v těch skupinkách do šesti lidí, to je ve fotbale na nic, to žádný trénink není. Teď už můžeme trénovat normálně a připravit se tak na to, až se liga zase začne hrát.

V Mladé Boleslavi, kde jste odehráli své zatím poslední utkání v letošním ročníku FORTUNA:LIGY, jste dal za stavu 0:2 svým gólem signál k obratu. Jak jste tu svou trefu viděl vy sám?

Byl jsem dopředu rozhodnut, že zkusím vystřelit. V tu chvíli jsem kolem sebe nikoho neměl, tak jsem si to prvním dotekem připravil a vystřelil. Chtěl jsem to dát na zadní tyč, a to se mi naštěstí povedlo a spadlo to tam docela hezky. Bylo to ke konci poločasu a byl to kontaktní gól, který nás do druhé půle nastartoval a dokázali jsme vyrovnat. Myslím, že jsme si aspoň bod zasloužili, neodehráli jsme tam špatný zápas. Ani v první půli, i když jsme prohrávali 0:2, jsme nehráli vůbec špatně. Oba góly jsme dostali hodně lacino, to nás teď trápí a snažíme se na tom zapracovat.

Bod z Mladé Boleslavi jste brali?

Jistě, každý bod zvenku má cenu a vyrovnat jsme si rozhodně v Boleslavi zasloužili. Po přestávce jsme byli jasně lepší, ve druhé půli už to bylo jen o nás. Domácí po poločase prakticky neměli žádnou šanci. Osobně si myslím si, že kdybychom dali vyrovnávací gól o něco dřív, že bychom zápas ještě otočili.

První gól jste vstřelil, na ten vyrovnávací jste nahrával. Byla to nacvičená akce?

My tu naši hru máme založenou na tom, že my na krajích se máme snažit posílat co nejvíc centrovaných míčů do vápna. Mně se to v té poslední minutě povedlo a Lukáš Jánošík to hlavou parádně trefil. Ale jak jsem říkal, vyrovnat jsme si určitě zasloužili.

Byl to váš třetí zápas v letošní lize na hřišti soupeře a stejně jako předtím z Ostravy a Opavy jste vezli z venku bod, zatímco doma jste oba své zápasy prohráli…

Také proto jsme se po zápase v Mladé Boleslavi těšili na další kolo první ligy, ve kterém jsme měli hrát doma se Zlínem. My sice zatím měli doma Slavii a Liberec, to jsou silní soupeři a účastníci Evropské ligy, přesto bychom ale domácí zápas už konečně rádi zvládli. O Slavii se nebudu bavit, Slavia je lepší manšaft než my, nicméně zápas s ní jsme odehráli špatně. Ale potom s Libercem jsme doma, myslím si, až tak špatný zápas nehráli, výsledek ale byl špatný a ten se ve fotbale počítá. My jsme v minulé sezoně doma vyhráli skoro každý zápas a věřili jsme, že to se Zlínem doma už zlomíme. Bohužel ten zápas pak byl kvůli koronaviru odložen.

Ani v minulém ročníku první ligy, i když jste v ní po základní části skončili sedmí, se vám začátek sezony příliš nevydařil a zlom přišel až po příchodu internacionálů Jaroslava Drobného a Tomáše Sivoka, jenže právě Sivok po sezoně pověsil kopačky na hřebíček. Není jeho absence ve středu obrany znát?

Souhlasím s tím, že Sivi nám chybí a chybí moc. Je to výborný kluk, výborný fotbalista a velká osobnost, to je jasné. Ale na druhou stranu, Martin Králík na stoperu taky hraje výborně. Ale podle mého názoru to, že dostáváme laciné góly, není jen věcí stoperů nebo nás obránců. Je to věc celého mužstva, ve fotbale všichni hráči útočí a všichni brání. Rozhodně to není jen o nějakých třech, čtyřech zadácích, jen o stoperech či krajních obráncích. My dostáváme lehké góly, na tom musíme zapracovat.

Své angažmá na jihu Čech jste si zatím vždycky jen pochvaloval, na tom se ani teď nic nezměnilo?

Určitě ne, v Českých Budějovicích jsem naprosto spokojen. Jediné, co nejen mně, ale všem nám teď chybí, jsou ligové zápasy. V této době ale současný stav respektujeme a daná opatření chápeme. Můžeme jen doufat, že brzy se liga zase rozjede a že se všichni fotbalu zase dočkáme. Moc se na to těšíme.