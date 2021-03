Hráči obou týmů šli do nedělního šlágru na Střeleckém ostrově ve zcela odlišném rozpoložení: Jihočeši pět utkání v řadě nevyhráli a získali v nich jen dva body, Sparta čtyři poslední zápasy v lize suverénně vyhrála a přes Baník přešla i v Mol Cupu.

V zápase tudíž byla rozjetá Sparta jasným favoritem. Tím spíš, že Dynamo postrádalo několik hráčů základní sestavy a třeba obrana měla z poloviny novou podobu. Vykartovaného Čoliče na kraji obrany nahradil zkušený Pavel Novák a odvedl bezchybný výkon, na stopera za zraněného Králika naskočil Lukáš Havel a ve stoperské dvojici s výtečně hrajícím Maksymem Talovierovem svůj záskok zvládl s přehledem.

Černobílí favorizovanou Spartu od začátku svou aktivitou zřejmě zaskočili. Už v první minutě kopali první roh (v poločase vedli na rohy 4:0!) a v duchu hesla, že nejlepší obranou je útok, se snažili držet míč a přehrávat hosty kombinací. Získali většinu odražených míčů a s jejich aktivním presováním měli Pražané až nečekaně velké potíže: už v první minutě Mršič po Čelůstkově malé domů byl sám před brankářem a podobnou šanci nabídl ve 21. min. Mészárosovi chybnou rozehrávkou také Wiesner.

„Hráli jsme s velice silným soupeřem, který má výbornou formu, tady ale prvně po nástupu trenéra Vrby ztratil body, Já musím své hráče za jejich výkon pochválit a na to, jak zápas odehráli, jsem hrozně moc pyšný,“ nešetřil trenér David Horejš na pozápasové tiskovce pro média chválou.

„Celou první půli jsme odehráli velice dobře, koncentrovaně, soupeře do ničeho nepouštěli a co jsme si před zápasem řekli, to jsme du puntíku plnili,“ pochvaloval si trenér Dynama.

Sparta pověst neskutečně rozjetého mužstva na jihu Čech rozhodně nepotvrdila. „Hlavně v prvním poločase to z naší strany bylo špatné. Nedokázali jsme se prosadit v mezihře, Budějovice nás dobře dostupovaly a nedaly nám prostor,“ vraštil čelo trenér Pavel Vrba a dodal, že jeho hráči byli navíc také nepřesní v předfinální fázi a nedokázali si vytvořit prostor na brejky. „Nebyli jsme schopní lépe vyjet a vytvořit si přečíslení, to je naše chyba,“ nehledal Vrba žádné výmluvy a na dotaz, zda chyby v rozehrávkách neplynuly z nervozity jeho hráčů, jen pokrčil rameny: „Nevím, zda to byla nervozita. Asi ne. I když je pravda, že někteří hráči nastoupili po dlouhé době, navíc na jiných postech. Což není omluva, jen konstatování toho, že nemáme stabilizovanou sestavu. A nic to nemění na tom, že první poločas byl každopádně hodně špatný a nejhorší za dobu, co jsem u týmu,“ hněval se trenér Sparty.

Sparta do přestávky zkušeného Jaroslava Drobného v brance Dynama vážněji neohrozila, navíc po půlhodině hry přišla o Libora Kozáka, jenž si ve snaze vybojovat míč, směřující do autu, zlomil kotník… „A Juliš, jenž hrál naposledy v únoru, jde v úterý na operaci,“ posteskl si trenér Vrba.

Po změně stran se Sparta zlepšila a vypracovala si dvě vyložené šance, jenže v té první Hložka výborným zákrokem vychytal Drobný a při té druhé Pavelka z jasné pozice překopl nejen branku Dynama, ale také tribunu za ní… „Nevím, zda mi to tam skočilo, nebo jsem se zaryl do země, měl jsem to tam donést v zubech,“ kál se po zápase David Pavelka.

„Ve druhé půli nás Sparta v některých pasážích zatlačila, nicméně i my tam měli dvě obrovské šance, a kdybychom je proměnili, mohli jsme zápas i vyhrát,“ litoval trenér Horejš jak Mršičovy dělovky do břevna a Mészárosovy dorážky do tyče, tak i Branderova úniku minutu před koncem, kdy míč potřetí v zápase orazítkoval za bezmocným Nitou brankovou konstrukci. „Řešení jsem měl víc, možná jsem měl jít ještě dál,“ přemítal Patrik Brandner, jenž si před svou střelou do tyče lehce poradil s Hanouskem.

Fotbalisté Dynama šli do zápasu se Spartou i s cílem si napravit reputaci, pokaženou domácími porážkami s Opavou a Mladou Boleslaví a špatným výkonem ve Zlíně, kdy schytali hodně tvrdou kritiku od akcionářů klubu. „Tentokráte musím kluky pochválit, makali jeden za druhého, a to, co nás vždycky zdobilo, ale co jsme v posledních zápasech postrádali, ta velká bojovnost a zodpovědnost, v naší hře opět zase byla. Mužstvo dokázalo, že má velký charakter i kvalitu, a cenný bod je pro něj zaslouženou odměnou,“ ocenil David Horejš.

Po návratu do I. ligy fotbalisté Dynama ani jeden ze čtyř zápasů se Spartou neprohráli – v minulém ročníku hráli 2:2 a 3:3, v této sezoně na Letné vyhráli 4:2 a doma teď hráli 0:0. „Náhodné výsledky to rozhodně nebyly, proti Spartě se hráči prostě dokázali vydat ze všech sil a přidat k tomu také kvalitní výkon. Tentokráte jsme při troše štěstí mohli Spartu i porazit, ale musíme si zachovat i určitou pokoru, protože Sparta má velkou kvalitu a měla po půli i dvě šance. Ačkoli góly v zápase nepadaly, u televize se diváci určitě nenudili. A my si i toho jednoho bodu rozhodně vážíme,“ zdůraznil trenér Dynama.

O víkendu je reprepauza, pak jede Dynamo do Plzně.