Vítězný gól Dynama v sobotním zápase s Baníkem (2:1) vstřelil Marcel Čermák, jenž v zimě přestoupi do týmu z Příbrami. „Pořád se ještě s první ligou sžívá, my ale dobře víme, jaký je charakter, že to má založené na srdíčku, na bojovnosti,“ chválil čtyřiadvacetiletého záložníka trenér Tomáš Zápotočný. „Těší mě, že tentokráte své kvality potvrdil,“ dodal kouč Dynama.

Marcel Čermák se v zápase Dynama s Baníkem raduje ze svého vítězného gólu. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Po zápase s Baníkem Marcel Čermák odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Zápas s Baníkem byl pro vás velice důležitý, hodně si tudíž výhry ceníte?

Samozřejmě, ze tří bodů máme velkou radost, z naší strany to byl velmi povedený zápas. Od první minuty jsme hráli to, co jsme chtěli hrát, drželi jsme míč, měli více ze hry a tahali za delší konec. Dobrý výkon jsme přetavili ve vedoucí gól, byl tam ještě jeden gól neuznaný. Celý zápas byl v naší režii, škoda jen té obdržené branky na konci první půle. Je dobře, že jsme po půli neustoupili od toho, co jsme chtěli hrát a nakonec zápas dovedli k vítězství.

O tom vítězství jste rozhodl vy, navíc v první lize svým premiérovým gólem. Jak jste tu svou trefu viděl?

Je to nepopsatelný pocit, ta euforie byla obrovská. Navíc to byl gól vítězný, tím ta radost byla ještě větší. A k tomu gólu? Čekal jsem, že si to Zajda (Tomáš Zajíc – pozn.) vezme pro sebe, ale dal mi to perfektně a jsem rád, že i já to levačkou trefil tak, že na to Laštůvka nedosáhl.

Trefil jste se ke vzdálenější tyči, skutečně jste tam mířil?

Je to tak, opravdu podél gólmana na vzdálenější tyč jsem to chtěl dát a jsem moc rád, že se mi to podařilo a že to tam tak hezky zapadlo.

Sice jste vyhráli jen o gól, ale Baník jste po většinu času přehrávali a jeho hráče jste až na ten gól z přímého kopu nepustili do větší šance.

I já si myslím, že jsme Baník do ničeho nepustili. My věděli, že Baník teď neprožívá své nejlepší období a my potřebovali navázat na svůj výkon ze zápasu se Slavií a zapomenout na to, co se stalo v Olomouci. To se nám povedlo a do puntíku jsme splnili, co jsme si řekli.

Zmínil jste zápas v Olomouci, který vám opravdu hrubě nevyšel. Čím to bylo?

Byla tam ta červená karta a nějaké další věci se staly, ale jak říkám, to všechno, co se stalo, jsme hodili za hlavu a zcela se soustředili na nový zápas. A ten jsme zvládli.

Na podzim jste doma vyhráli až v posledním kole, teď jste doma vyhráli potřetí v řadě.

Přišli noví trenéři a my si řekli, že z domácího hřiště zase uděláme nedobytnou tvrz. Chtěli jsme, aby na naše zápasy doma chodili diváci, aby se odtud nevozily body.

Teď je v lize reprezentační přestávka, nebyli byste raději, kdyby liga jela dál?

Myslím si, že nám ta pauza neuškodí. Určitě se na další zápasy dobře připravíme.

Bude to třeba, po lize ve Zlíně vás v týdnu čeká i semifinále Mol Cupu na Spartě!

Že jsme se v poháru dostali až do semifinále, je obrovský úspěch. A kdo ví, třeba ještě ta jízda neskončila…