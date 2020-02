O duel, který začíná v 18 hod., je nevídaný zájem (zbývající lístky budou u pokladen stadionu Dynama od 16 hodin).

Dle trenéra Davida Horejše jeho svěřence čeká náročný zápas s těžkým soupeřem: „Baník má velké ambice i velkou sílu, což potvrdil i před týdnem s Jabloncem, kdy byl jednoznačně lepším mužstvem. My víme, jak nesnadné úkol nás čeká, ale celý týden jsme se pečlivě připravovali a pevně věřím, že navážeme na naše výborné výkony z předchozích zápasů,“ přál si trenér Dynama.

Baníku se v minulém kole zranil Adam Jánoš, jenž bude podle prvních odhadů s vykloubeným ramenem scházet tři až čtyři týdny. Chybět na jihu Čech možná bude také Robert Hrubý, jenž s Jabloncem brzy střídal kvůli projevům nevolnosti a dušnosti a čekají ho údajně další vyšetření v nemocnici, kam rovnou ze hřiště zamířil.

Že by tyto možné absence byly pro jeho tým výraznou výhodou, si však kouč Dynama nemyslí: „Baník má široký a kvalitní hráčský kádr, o čemž svědčí i to, že první zápas na jaře hrál na tři stopery a proti Jablonci už klasicky na čtyři beky. Uvidíme, s čím vyrukují u nás, my ale jsme připraveni na obě varianty,“ krčil rameny Horejš.

Ligový nováček vstoupil do jara skvěle, takže velké změny v základní sestavě se nedají čekat. Tím spíš, že všichni hráči, kteří s Boleslaví i ve Zlíně nastoupili od začátku, by dnes měli být k dispozici. „Po operaci je Jirka Kladrubský a chybět bude i Granečný, jenž přišel na hostování právě z Baníku a dle dohody hrát nemůže,“ uvedl Horejš, jenž je přesvědčen, že ti hráči, kteří dnes dostanou důvěru, odvedou v zápase proti silnému soupeři maximum. „Věřím, že ať už budou hrát od začátku utkání, nebo naskočí v jeho průběhu, podají stoprocentní výkony a že díky tomu zápas s tak silným soupeřem zvládneme,“ zdůraznil David Horejš.

S přáním uspět ale jede na jih Čech i Baník. „Budějovice jsou teď v laufu a ve velké pohodě, hrají nad očekávání. Chytli vlnu a vezou se na ní. Soupeř je kvalitní, ale my jej máme na dosah a chceme se poprat o tři body, abychom si je nenechali utéct,“ připomněl ostravský záložník Milan Jirásek, že kdyby Baník vyšel naprázdno, ztrácel by na Dynamo už čtyři body.

Černobílí spoléhají na své fanoušky. „S Baníkem určitě přijede spousta jeho příznivců, ale i my ve Zlíně měli svůj kotel a já věřím, že i s Baníkem budeme mít v hledišti podporu a že diváci budou naším dvanáctým hráčem,“ podtrhl trenér Horejš.