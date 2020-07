„Na svůj věk už toho má hodně odkopáno, od osmnácti let hraje slovenskou ligu a v Žilině patřil ke stěžejním hráčům. Hodně jsem o něj stál,“ řekl o něm kouč Dynama.

Martin Králik, jenž přichází na jih Čech jako volný hráč a v Dynamu podepsal smlouvu na tři roky, odpovídal před prvním tréninkem v novém klubu na dotazy Deníku jižní Čechy.



Žilina ve slovenském fotbale patřila v poslední době mezi nejlepší, ostatně sedm mistrovských titulů hovoří jasně. Bylo tudíž o to větším šokem, když se tak úspěšný klub ocitl v likvidaci?

Nikdo z nás to nečekal, Žilina vždy byla klubem, kde všechno klapalo. I co se týká výplat, bylo vše v pořádku. Já na Žilinu nemohu říct žádné zlé slovo. Jsem jí vděčný za všechno a to, co se stalo, mě moc mrzelo a bylo to pro nás velké překvapení. Ale už to nechci nijak řešit, stalo se to, teď jsem v Budějovicích a koukám jenom před sebe.



Jak vůbec k vašemu kontaktu s Budějovicemi došlo?

První se ozval můj agent a hned nato mi volal trenér Horejš, že o mě má velký zájem. To mě potěšilo a vlastně to i rozhodlo o tom, že jsem tu nabídku přijal. Je to moje první seniorské angažmá mimo Žilinu a hodně se na své nové působiště těším.



Měl jste i jiné nabídky?

Něco tam bylo, a to z poněkud exotičtějších krajin, ale jak říkám, především zájem trenéra Horejše mě přesvědčil, že Budějovice budou správná volba.



S jakým cílem do Dynama přicházíte?

Chtěl bych klubu pomoci navázat na minulou sezonu, ve které si jako nováček počínalo Dynamo velice dobře.



Hovořil jste třeba s vaším krajanem Lukášem Janošíkem, jenž je tady už od jara, jak to v Dynamu chodí?

Ptal jsem se ho, jaké tady jsou podmínky a jak to tady vypadá. On mi Budějovice doporučil.



Trenér Horejš si od vás slibuje, že byste měl nahradit na stoperu Tomáše Sivoka. Co na to říkáte?

Takového hráče, jakým je Tomáš Sivok, je velice těžké nahradit. Já se samozřejmě budu snažit vydat ze sebe maximum, zda se mi ale podaří Sivoka nahradit, to ukáže až čas. Už jen to, že si mě Budějovice za tak kvalitního hráče vybraly, mě ale těší a je to pro mě čest. Na druhou stranu si to nechci nějak víc připouštět, aby mi to příliš nesvazovalo nohy. Vím o sobě, o svých kvalitách a doufám, že to prokážu i na hřišti.



Máte ve slovenské lize odehraných přes stovku utkání. To je slušná vizitka.

Asi ano, nicméně zřejmě je to i tím, že ve slovenské lize se dává hodně prostoru mladým hráčům. Proto jsem i já mohl od mladého věku pravidelně v první lize nastupovat. Toho si považuji a doufám, že i v české lize nějaké další zápasy přidám.



Je tudíž česká liga pro vás také novou výzvou?

Určitě. Je mi jasné, že budu muset na sobě intenzivně pracovat, abych se ještě dále zlepšoval. Takže to beru jako výzvu a doufám, že se mi podaří ji zdolat.



Hovořil jste tom, že ve slovenské lize jste jako mladý hráč dostával hodně prostoru. V Dynamu vedle Sivoka hrál Lukáš Havel, jenž je ještě o rok mladší než vy, anebo Maksym Talovierov. jemuž je dvacet let. Je tedy možné, že vytvoříte hodně mladou stoperskou dvojici…

Bývá to někdy i fráze, já si ale myslím, že ve fotbale věk nerozhoduje. Že záleží na tom, jak se pracuje na hřišti. A já doufám, že my budeme dobře spolupracovat a svými výkony se vzájemně posouvat dopředu.