Hlavně v závěru zápasu, kdy Liberec ve snaze vyrovnat měl více ze hry, jste dle trenéra Horejše tým v klíčových chvílích podržel. Kterého zákroku si považujte nejvíc?

Jednoznačně při té šanci úplně na konci utkání, kdy tam vypadl balon někde na penaltě a já se jen roztáhnul a doufal, že mě to někde trefí. To se stalo a to štěstí, které se od nás předtím v Olomouci na konci odklonilo, teď stálo při nás a my už ty tři cenné body nepustili.

Jak ten váš zákrok ocenili po zápase vaši spoluhráči?

To byla taková euforie, že já už ani nevím, co jsme si říkali… Já byl hlavně rád, že jsem klukům mohl pomoci, od toho tam ale jsem. Zvládli jsme to jako tým, není to o jednom hráči, ani o mně ne. Do mnoha šancí jsme Liberec nepustili a myslím, že jsme si vyhrát zasloužili.

Vy jste ke konci byl ošetřován, jak se cítíte?

Trošku mě píchlo ve svalu, ale spíš to šlo do křeče. Teď se cítím fantasticky, výhra nad Libercem má velkou cenu.

Po pěti zápasech máte sedm bodů. Je to hodně, nebo spíše málo?

Ani hodně, ani málo. Je to tak, jak to je. Nemá cenu nad tím nějak přemýšlet, musíme se soustředit na další zápas. Čeká nás teď v sobotu Sparta, to bude hodně těžký zápas, ale my tam pojedeme s tím, že budeme chtít i tam uspět.

Jenže vy v sobotu na Letné proti Spartě chytat nemůžete, hodně vás to mrzí?

Zda mě to mrzí? Já nevím, nijak nad tím nepřemýšlím. Prostě vím, že tak je to nastavené, já s tím nic neudělám, ani trenéři ne. Od začátku sezony s tím počítám, tak se tím nijak nezaobírám. Čas, kdy nemůžu být v nominaci, využiji k tréninku, abych byl připraven zase na další zápas. Loni kluci se Spartou neprohráli a já věřím, že to zvládnou i tentokráte!