Už to ale neplatí, v sobotu černobílí v hanácké metropoli po výborném výkonu zvítězili 3:1 a připsali si do tabulky tři cenné body!

ýmy v české lize se navzájem dobře znají, zaskočit soupeře sestavou se povede zřídkakdy. O jedno veliké překvapení se ale tentokráte postarali trenéři Dynama, když v Olomouci poslali do branky internacionála Jaroslava Drobného.

„Nechci předbíhat, ve fotbale je ale všechno možné,“ nevyloučil zkušený gólman v našem listě v medailonku ke svým pátečním čtyřicátým narozeninám to, že by se právě na Hané po osmnácti letech mohl zase vrátit v Dynamu mezi tři tyče.

A v sobotu se v Olomouci do branky skutečně postavil – a s ním jako by do defenzívy ligového nováčka přišla velká jistota. „Do šance jsme dle mého soudu soupeře nepustili. V první půli snad ani do střely ne,“ liboval si trenér Dynama David Horejš.

Vyložené šance favorit neměl ani po změně stran a jediný gól, kterým domácí na začátku druhé půle srovnali skóre na 1:1, to byla pro hosty velká smůla, když si míč po Vepřekově zpětné nahrávce srazil Sivok do vlastní branky a do protipohybu Drobného.

První dějství Jihočeši nečekaně vyhráli 1:0. Přečkali bez větších potíží snahu domácích o úvodní tlak, naopak ve 12. min. Ledecký brejkovou situaci zakončil tvrdou střelou, branku ale netrefil. Sedm minut nato Schranz ale po odvážném úniku zamířil levačkou přesně – 0:1! „První poločas jsme prospali, i když jsme na to hráče upozorňovali, tak jsme dostali gól po brejku, hostí,“ hněval se trenér Radoslav Látal.

Po změně stran sice Sigma díky zmíněnému Sivokovu „vlastenci“ šťastně vyrovnala, hosty to ale do kolen nesrazilo. Pár vteřin po inkasovaném gólu předložil Mršić míč jako na stříbrném tácu na Schranze, toho sice ve vyložené šanci Reichl vychytal, deset minut nato ale domácí brankář nezvládl odkop a Brandner výstavním lobem zdálky dal na 1:2. „Moc si cením, že jsme i po gólu byli aktivní a ustáli to,“ vyzdvihl trenér Dynama.

Gól na 1:2 byl pro domácího favorita ledovou sprchou a Jihočeši až do konce utkání už hru kontrolovali. Ani ve vzduchu neměli domácí nárok, v pokutovém území suverénně kraloval Drobný.

Čtvrt hodiny před koncem po Čoličově rohu Schranz svým druhým gólem nečekanou, ale zcela zaslouženou výhru Dynama pečetil na 1:3.

„Naše domácí duely nejsou dle mých představ. Nehrajeme dobře, i když jsme některé zápasy zvládli. Není to ono. Skřípe to. Venku se prezentujeme lépe. Musíme si to zhodnotit a zlepšit to,“ kabonil se trenér Látal.

Zato jeho budějovický kolega zářil: „Mužstvo do puntíku splnilo plán. Vycházeli jsme z defenzivy a rychlého přechodu, Olomouc hraje s obránci vysoko a má vzadu okénka,“ řekl David Horejš.

Olomouc - Dynamo ČB 1:3 (0:1) - Branky: 51. Yunis – 19. a 75. Schranz, 62. Brandner. ŽK: Schranz, Novák, Ledecký. Diváci: 2807. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Hock. Olomouc: Reichl – Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek – Houska – Pilař (65. Tandir), González (75. Texl), Plšek, Falta – Yunis. Dynamo: Drobný – Čolić, Sivok, Havel, Novák – Havelka, Čavoš – Brandner, Schranz (79. Táborský), Mršić (88. Helešic) – Ledecký (83. Kladrubský).