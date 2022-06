Měl jste s Budějovicemi nějaké kontakty už předtím?

Neměl, trenér Weber mi volal hned po skončení sezony a byl to první kontakt. Ale jak jsem říkal, dlouho jsem se nerozmýšlel.

Přicházíte jako posila ofenzivní činnosti, takže se od vás zákonitě budou čekat góly. Jste s tím srozuměn?

Samozřejmě, že s tím počítám, od útočníka se vždycky čeká, že bude střílet góly. Budeme chtít v lize skončit co nejvýš a tomu bych chtěl být svými góly nápomocen.

Trenér Weber řekl, že by vás chtěl tady tak trošku probudit a že věří, že se vám tady podaří navázat na dobré sezony, které jste měl před odchodem do Baníku ve Slovácku. Vidíte to také tak?

Pochopitelně bych byl rád, kdyby tomu tak bylo, V Polsku jsem toho moc neodehrál, takže mám obrovskou motivaci a chuť dokázat, že dávat góly jsem nezapomněl.

Dynamo pod taktovkou trenéra Horejše sázelo na hru na jednoho útočníka, trenér Weber zmiňoval i variantu se dvěma hroty. Co vám osobně vyhovuje víc?

Já na dva útočníky mockrát nehrál, ale je to věc trenéra, takže uvidíme, co trenér vymyslí, pro co se rozhodne.

V Českých Budějovicích jste první týden, jaké jsou vaše první dojmy, jak se v novém týmu cítíte?

Ty pocity jsou skvělé, kluci mě mezi sebe vzali, parta je tady super, stejně tak zázemí.

Setkal jste se v kabině s někým, koho jste znal z dřívějška?

Je tady Patrik Hellebrand, se kterým jsem hrál ve Slovácku. Všechno mi tady ukazoval a říkal mi, když budu cokoli potřebovat, mám se na něj obrátit.

Vybavíte si za Slovácko či Baník nějaký zápas proti Dynamu?

Já skoro všechny zápasy proti Budějovicím vždycky chyběl… Ale jeden zápas tady jsem hrál a myslím, že to bylo 0:0. Vlastně ne, prohráli jsme tady 1:0.

Zmínil jste Slovácko, tam se vám dle trenéra Webera dařilo. Považujete to za své dosud nejlepší angažmá?

Jak už jsem říkal, naposled v Polsku jsem skoro nehrál, ale předtím v Baníku jsem docela hrával a dal osm gólů. Mohlo jich být i víc, ale budu se snažit ty góly střílet teď. tady. Doufám tudíž, že teprve tato sezona tady bude v mojí kariéře ta nejlepší…

PRVNÍ LIGA ROZLOSOVÁNA

Fotbalisté Dynama ČB nový ročník I. ligy zahájí venku s Pardubicemi (30. či 31. 7.) a v domácí premiéře 6. či 7. srpna hrají se Spartou! Rozhodl o tom středeční los v Praze. Hrací dny jsou soboty a neděle (začátky 16 a 19 hod., v zimě 15 a 18, přesné termíny určí televizní přenosy).

Další zápasy: 3. kolo Dynamo – Slovácko, 4. kolo Liberec – Dynamo, 5. kolo Dynamo – Plzeň, 6. kolo Bohemians – Dynamo, 7. kolo Dynamo – Mladá Boleslav, 8. kolo Slavia – Dynamo, 9. kolo Dynamo ČB – Olomouc, 10. kolo Baník – Dynamo, 11. kolo Dynamo – Zlín, 12. kolo Teplice – Dynamo, 13. kolo Dynamo – Hradec Králové, 14. kolo Jablonec – Dynamo, 15. kolo Dynamo – Brno, 16. kolo Sparta – Dynamo.