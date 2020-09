Dle informací z klubu testy na koronavirus u některých hráčů a členů realizačního týmu byly pozitivní a krajská hygiena rozhodla uložit karanténu. Páteční zápas tudíž byl odložen, o náhradním termínu se jedná.

Do zápasu přitom fotbalisté Dynama šli s jednoznačným cílem získat před svými fanoušky tři body. „Nebude to snadné, chceme ale vyhrát. Loni jsme doma Bohemku porazili 3:2 a tím nastartovali tu velkou vítěznou sérii. I teď chceme získat všechny tři body,“ zdůraznil záložník Patrik Brandner. Trenér David Horejš čekal těžký zápas se silným soupeřem. „Spoléháme na podporu našich fanoušků a pevně věřím, že nám pomohou k prvnímu vítězství. My pro to uděláme maximum,“ ujistil. V té chvíli ani Brandner, ani trenér Horejš ještě netušili, že v pátek se nakonec hrát nebude…

Také ve III. lize byl zápas Písek – K. Vary odložen, čtvrteční testy na koronavirus byly u deseti hráčů pozitivní. „Na dva výsledky ještě čekáme, nakažení hráči budou v karanténě do neděle,“ sdělila členka výboru FC Písek Zdeňka Vejmělková.

Ve II. lize by fotbalisté Táborska měli v 5. kole hrát v Prostějově, který na desáté příčce tabulky má ze tří zápasů dva body, když minule zápas ve Vlašimi se pro karanténu domácích nehrál. Předtím doma Prostějov podlehl Žižkovu 0:2. Táborsko ze tří zápasů, které dosud ve II. lize odehrálo, ještě nebodovalo, takže by bodový zisk z Moravy trenér Miloslav Brožek samozřejmě uvítal.

V divizi v sobotu béčko Dynama hostí Sedlčany (10.30 na Složišti) a Katovice změří síly s Hořovicemi (15.30), v neděli J. Hradec hraje s Doubravkou (15.30 Vajgar) a Lom v Táboře s Chebem (15.30 Svépomoc), Soběslav jede do Klatov.

Všechny plánované zápasy však jsou bez záruky, poslední slovo bohužel může mít koronavirus…