„Mě se na to ptali mockrát v životě, ale to nemůžu ovlivnit. Kdybych si tohle začal připouštět nebo o tom začal přemýšlet, byla by to největší chyba,“ ví trenér Fastavu.

Nespokojení fanoušci si nepřejí nic jiného než jeho konec. Sérii nezdarů házejí znovu na trenéra. Stejně tomu bylo i u Pivarníka či Petržely.

„Viděl jsem čísla za posledních pět let. Jsem tady asi pátý nebo šestý trenér v kratší době, to o něčem svědčí. Obávám se, že i kdybych odešel, problémy zůstanou. Není to o Csaplárovi, já to nemůžu vyřešit. Je to na vedení,“ tvrdí šestapadesátiletý kouč, který se s majitelem klubu Červenkou i generálním ředitelem Grygerou sešel před měsícem v první reprezentační pauze.

„Dělal jsem nějakou analýzu, ve Zlíně jsou daleko hlubší problémy. Není to o práci,“ je přesvědčený.

Názor mu nezměnil ani sobotní debakl v Ostravě, kde ševci vyhořeli.

„Trénujeme opravdu hodně, ale možná je potřeba změnit přístup,“ říká. „Ani dnes nemám pocit, že by tým nepracoval nebo neběhal. Je to spíš otázka přístupu, personálních záležitostí a taky disciplína. A to se netýká jen utkání, to už je jen sklizeň. Musíte něco zasít, pak to sklidíte,“ pokračuje svérázný kouč, kterého jedni obdivují a zbytek ho má za pouhého teoretika.

„V první fázi jsem analytik. Něco mám za sebou, někde jsem byl, to vy víte. Lidem z vedení jsem podal informace, co si myslím já, co je a co není hratelné. Ale jsou věci, na které já jako trenér nedosáhne. To je na majiteli a vedení, oni musejí něco řešit,“ tvrdí.

Co má na mysli, tuší asi jenom nejvyšší zlínští činovníci. Hráče ale veřejně pranýřovat nechce. Na to nemá náturu. „Nebudu se o nich vůbec vyjadřovat. Nebývám jmenovitý, tohle nedělám. Ale některé věci na mě trvají moc dlouho,“ řekl pouze.

Herní posun vidím, bodový ne

Nespokojení fanoušci však vidí rozháraný tým, který sbírá porážky a tabulkou se propadá dolů. I když třeba duel s Jabloncem nebyl vyloženě špatný, jindy přijde propadák jako v Ostravě nebo v Českých Budějovicích.

„Po první pauze to šlo bohužel výsledkově dolů. Můžeme se bavit o herním posunu, ten vidím, ale bodový ne. Čísla jsou fakt,“ uvědomuje si.

Ševci z posledních šesti kol získali jediný bod a momentálně jsou až čtrnáctí. V Ostravě prožili hororový zápas. Přitom prvních dvacet minut bylo ze strany hostů hodně slušných.

„Dostávali jsme se do pokutového území, ale potom jsme Ostravě nabídli tři laciné míče. Ona proměnila brejky, pak přidala gól ze standardky a bylo po utkání,“ uvedl Csaplár.

Nejen jeho štvaly naprosto lehkomyslné a trestuhodné ztráty míče. „Nebylo to úplně naivní, ale taky třeba kvalitou Diopa,“ míní.

Před druhým gólem zase selhal dorostenec Cedidla, který dostal možná trochu překvapivě šanci od první minuty. „Sice odehrál dobré utkání, ale vyváží míč a nahraje soupeři. Pak už to bylo jen o kvalitě Jiráska,“ uvedl Csaplár.

O poločase v kabině měl sice důraznější řeč, ale zkorigování výsledku stejně nepřišlo.

„Ostrava nepanikařila v koncovce, zakončovala s přehledem a vysokou kvalitou. Kdežto my když jsme se dostali do nějaké šance, tak se projevil neklid a chybějící kvalita,“ dodal.