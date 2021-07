Jeho příklad naznačuje: ani fotbalista (hokejista) se nesmí vykašlat na studium. „Ale teď už je fotbal priorita, školu mám hotovou. Doktorát mě neláká,“ říká zadák, jenž poslední půlrok strávil v druholigovém Vyšehradě.

Čeká, co s ním bude dál. Má rozhodně napínavý životopis. Může si myslet na slušné angažmá.

Abychom tuto příležitost pochopili, musíme se vrátit čtyři roky zpět. Dnes šestadvacetiletý stoper měl v té době na kontě jeden start za Liberec, jenže opět se pohyboval v Praze, na Žižkově a Vyšehradě.

Proto se rozhodl k radikálnímu kroku. „Odjel jsem do Anglie s rozhodnutím, že spojím studium s fotbalem,“ popisuje. „Na sport jsem se nechtěl vykašlat, ale přišlo mi to přirozené,“ vzpomíná na rok 2017. „Asi nikdo nečekal, co se stane,“ dodá.

To opravdu ne.

Začal hrát soutěž za Derby University a poznal, že tohle studentské klání je na úrovni. „Byli tam kluci z akademií Tottenhamu, Aston Villy, West Bromwiche. Už neviděli fotbal úplně profesionálně, ale nechtěli končit,“ popisuje. „Zázemí tam bylo neskutečné. Oproti Česku se to nedá vůbec srovnat.“

Zásadní však byla jiná záležitost, již Egert jasně označí: „V Anglii je systém skautingu mnohem dál než u nás. Pozorovatelé chodí i na školní zápasy.“

Českému bekovi to zásadně změnilo život. V univerzitní soutěži byl – logicky – na výši a vidět. Dostal pár nabídek. Ze čtvrté, poté třetí ligy, takzvané League One. Absolvoval několik zkoušek, při nichž se předvedl, měl nabídky smlouvy. Jenže to nebylo všechno.

Jako reprezentant Kalas

Nakonec ho oslovil Burton, jenž kopal Championship, druhou nejvyšší soutěž. Tu hraje léta například Tomáš Kalas, nynější pevný člen základní sestavy české reprezentace na Euru. Tahle společnost je viděná v závěsu hned za nejlepšími pěti ligami světa, anglickou, německou, španělskou, italskou a francouzskou.

Poprvé se předvedl na stadionu Wolverhamptonu v březnu 2018. „Vběhnul jsem tam před třicet tisíc fanoušků. Atmosféra byla naprosto neskutečná, to se nedá popsat, to se musí zažít, vždyť já do té doby hrál maximálně před pěti tisíci diváky na Baníku,“ vzpomíná.

Po sezoně jeho tým spadl, ale on měl jasno. V Anglii chtěl zůstat. Dohodl se s Oldhamem v League Two, čtvrté lize. Jenže přišly potíže. Přetržený vaz v koleni, problémy s kotníkem, poté otřes mozku. A v neposlední řadě covid, černá můra dneška.

Proto se postupně vrátil do Česka, kde se doléčil, dostudoval, restartoval kariéru a myslí na další angažmá. „Řeším i klasickou práci, ale pořád chci prorazit,“ zopakuje.