Start zprvu nic moc: West Ham brzy kapituloval, když si hostující obranu povodil Saint-Maximine a Wilsona nezajímalo, že má kolem sebe dvojici protihráčů a zblízka propálil gólmana Fabianského.

Hektické chvíle se udály v Newcastlu po čtvrthodině hry. Hosté totiž skórovali, zdálo se však, že míč z kopačky Aarona Cresswella tečoval z ofsajdu Bowen. Slovo si ale vzal VAR a byl jiného názoru. Bowen se míče dotkl až za brankovou čárou a gól platil.

Tahle branka ale asi ještě bude předmětem debat. A může za to právě Souček. Podle opakovaných záběrů se totiž zdálo, že český reprezentant míč v cestě za brankovou čáru v ofsajdovém postavení lehce tečoval. „Vypadá to, že se toho Tomáš Souček skutečně dotkl,“ uvedla stanice BBC.

Ať už to bylo jakkoliv, videorozhodčí posoudil situaci tak, že se Souček míče nedotkl a West Ham vyrovnal. Newcastle se pak vrátil do vedení, jenže West Ham se nedal. Ve druhém poločase předvedl parádní obrat.

53. minuta: vyrovnání Benrahmy. 63. minuta: penalta… Míč si vzal Antonio, leč gólman jeho pokus vyrazil. Přímo k nohám dobíhajícího havlíčkobrodského rodáka! Když sám Antonio přidal o tři minuty později gól na 4:2, bylo vymalováno.

Souček svým výkonem i trefou zase spustil lavinu pochvalných komentářů na sociálních sítích. „Dejte tomu chlapovi bramborový salát,“ měl jasno o odměně jeden z uživatelů v narážce na populární příhodu s touto pochutinou, kterou nedávno v rozhovoru pro klubový web Souček vysvětloval.

A pozadu nezůstal ani oficiální twitterový účet West Hamu „Myslím, že je čas na bramborový salát, kluci!“ napsal k fotografii radujícího se českého hráče.

Time for some potato salad I think, lads! ?? pic.twitter.com/KNwAHMn8H4