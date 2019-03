Sám Václav Jemelka však zásluhy odmítal.

„Možná jsem to ani nebyl já. Spíš jsme to se Sláďou nějak společně vykopli do břevna. Bylo to o fous,“ pousmál se.

Václave, remízu z Teplic berete?

Asi ano. Je to remíza venku, plusový bod. Konečně jsme taky nedostali gól. Neprohráli jsme pětkrát za sebou. Týmy pod námi prohrály, tak jsme se lehce posunuli.



Co říct k tomu vašemu zázračnému zákroku na čáře, kdy jste patou zabránil jistému gólu?

Možná jsem to ani nebyl já. Spíš jsme to se Sláďou (Martin Sladký – pozn. red.) nějak vykopli do břevna. Vůbec nevím, jestli to bylo za čárou, nebo ne. Naštěstí to rozhodčí neuznal. Bylo to o fous.



Byla to asi největší šance, které jste čelili, že?

Možná ještě poslední hlavička Vaněčka. Jinak větší šanci neměli. Ve druhé půli si v kabině asi něco řekli. Dali dva hráče dolů a jiné dva nahoru. Připravili se na tu druhou půli dobře a nám se už tolik nedařilo. Nemohli jsme se do toho dostat, ale naštěstí jsme to aspoň ubránili.



Zmínil jste pět zápasů bez porážky. Čím to je, že už se vám konečně začalo dařit?

Nevím, jestli bych řekl, že se začalo dařit. Měli jsem soupeře ze spodní části tabulky, tak jsme začali trochu sbírat body. Doufám, že teď už to půjde jenom nahoru a nebudeme se plácat v tabulce dole. Sezona je dlouhá. Doufáme, že se to otočí na naši stranu a budeme konečně vyhrávat.