V polovině srpna se krásně trefil z trestného kopu v Teplicích, nakonec z toho byla remíza 1:1. Teď v pondělí proti Jablonci vyrovnával na 1:1, aby se nakonec radoval z vítězství 3:2. „Nebyl to vůbec lehký zápas. Jablonec byl zatažený, špatně jsme se dostávali do jejich obrany. Navíc jsme z jejich první vážnější akce inkasovali. Naštěstí jsme do přestávky vyrovnali. Ve druhé půli to bylo bylo podobné, ale otočili jsme to a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Byli jsme celý zápas lepší,“ řekl Kalvach.

Řekněte, šlo o nacvičenou akci?

Sledovali jsme video a věděli jsme, že Jablonec se stahuje v hodně hráčích do šestnáctky, že bude prostor zakončovat z odražených míčů. Nějaké signály jsme zkoušely, ale tohle zrovna ne. Vyplynulo to ze situace, míč propadl až ke mně a já to trefil.

Zdá se, že máte patent na výstavní góly. Už v Teplicích jste se krásně trefil z trestného kopu, který z těch gólů byl hezčí?

Asi ten v Teplicích, takový gól už asi nikdy nezopakuju. Ale ten proti Jablonci byl zase důležitější, pomohl nám k obratu. Vyrovnání před půlí nám pomohlo, i když jsme potom zase prohrávali. Já moc branek nedávám, proto mám možná štěstí na ty hezké.

Zvedají vstřelené góly sebevědomí? Po letním přestupu do Plzně jste se brzy dostal i do reprezentace?

Jo, zatím se to vyvíjí dobře. Škoda jen, že jsme nepostoupili do skupiny evropských pohárů. Jsem rád, že jsem ve Viktorce hned naskočil do sestavy. I ty vstřelené góly mi pomáhají, body ze statistik potřebuju.

Předtím jste ale zbytečně inkasovali. Je frustrující, když tlačíte a z první střely soupeře inkasujete?

Nebylo to jednoduché, ale věřili jsme, že gól dáme a otočíme vývoj skóre. Dopředu jsme totiž hráli dobře.

S Jabloncem to má Plzeň vždycky těžké, už na jaře v nadstavbě otáčela až v závěru. Čím to je?

Oni mají velmi kvalitní mančaft, předvádí dobré výkony dlouhodobě. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Tím vítězstvím jste si upevnili druhé místo, bude se vám teď lépe dýchat?

Je dobře, že jsme odskočili, protože teď jedeme ven (České Budějovice) a pak máme doma Spartu.