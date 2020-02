Krmenčík opouští Viktorii. Odletěl na testy do Brugg

Ta zpráva jistě zaskočila všechny viktoriány, útočník Michael Krmenčík opustil soustředění plzeňských fotbalistů ve španělské Esteponě a odletěl do Belgie. Měl by přestoupit do týmu Club Bruggy.

Michael Krmenčík. | Foto: FCVP / Martin Skála